إيلاف من لندن: بحث العراق وباكستان في بغداد الأربعاء تعزيز تعاونهما في مجالات الأمن والتدريب العسكري وتبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق في مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة.

وبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع وزير الداخلية الباكستاني الزائر رانا ثناء الله خان والوفد المرافق له تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق في مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة.

كما ناقش الطرفان التعاون في مجال السياحة الدينية وما تقدمه الحكومة العراقية من تسهيلات أمام الزائرين للعتبات المقدسة في العراق للمشاركة في إحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين في كربلاء الشهر المقبل.

وأكد السوداني على حرص العراق على إدامة العلاقات مع باكستان وتطويرها في مختلف المجالات.. فيما نقل الوزير الباكستاني رغبة حكومة بلاده في توسعة علاقات الشراكة الاقتصادية مع العراق لما فيه مصلحة شعبيهما .

تدريب عسكري وأمني

وخلال اجتماع للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم مع الوزير الباكستاني فقد أكد أهمية توطيد التعاون بين البلدين وخاصة في المجالات الأمنية والتدريب العسكري إضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي.. مشيراً إلى أن العراق مهتم بتطوير هذه العلاقات وتنميتها والارتقاء بها إلى مستويات أرحب وبما يحقق المصالح المشتركة .

كما شدد على أهمية التنسيق والتشاور في قضايا تعزيز السلام الإقليمي والعالمي.. مبيناً أن العراق وباكستان عانيا من الإرهاب وهذا يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بينهما لما يشكله الإرهاب من خطر وتحدٍ للأمن والاستقرار في العالم.

من جانبه أكد وزير الداخلية الباكستاني أن بلاده تقف مع العراق وتدعم وحدته وسيادته، معرباً عن أمله في أن تسهم باكستان بجهود إعادة الإعمار والتدريب العسكري والأمني إضافة إلى التعاون التجاري.

كما جرى بحث الاستعدادات المُقدمة للزوار الباكستانيين الذين يرغبون بأداء مراسم الزيارة في أربعينية الإمام الحسين بكربلاء في أيلول/سبتمبر المقبل حيث أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الذي كان مشاركاً في الاجتماع بأنه قد تم منح التسهيلات للزوار الباكستانيين وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذه الإجراءات حيث من المؤمل استقبال 100 ألف زائر باكستاني لأداء مراسم الزيارة الأربعينية في كربلاء.



مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة

ومن جانبه بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مع نظيره الباكستاني رانا ثناء الله، التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في مكافحة المخدرات والعمل على تنظيم دخول الزائرين الباكستانيين الى العراق في مختلف المناسبات.

وأكد الوزير العراقي الرغبة في تعزيز التعاون المشترك لتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإضافة إلى محاربة عصابات داعش الإرهابية.. مشدداً على ضرورة محاربة التطرف ومنع انتشاره" كما قال مكتبه في بيان تابعته "إيلاف".

وأشار الشمري الى أن "تجار المخدرات أصبحوا هم الآفة الكبرى.. داعياً الى الاستمرار في توحيد الجهد الإقليمي في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.. معرباً عن أمله بأن "يكون هناك تعاون مثمر وفعال مع الجهات الأمنية المختصة في باكستان حول ذلك.

من جهته بين الوزير الباكستاني أن "هناك خطوات جادة للتعاون المشترك بين البلدين خاصة في مكافحة المخدرات".. مؤكدا استعداد بلاده للمساهمة في اعمار العراق.

وقد تم تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب وكذلك تنظيم دخول الباكستانيين خلال الزيارة الأربعينية للامام الحسين في كربلاء على أن يتم تطوير عمل هذه اللجنة لاحقاً لكي تكون شاملة في القضايا والملفات التي تعزز الأمن في كلا البلدين .

طائرات مقاتلة باكستانية

وكان وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري قد بحث مع المسؤولين العراقيين ببغداد في الخامس من حزيران/يونيو الماضي لتعزيز التعاون الأمني والعسكري والسياسي وتم خلالها توقيع مذكرتي تفاهم دبلوماسية وثقافية.

وتسلم العراق في الثامن من أيار/مايو الماضي 4 طائرت عسكرية من أصل 12 تعاقد عليها مع باكستان نوع جي أف 17عام 2021 بكلفة 664 مليون دولار. وقال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي أن هذه الطائرات الباكستانية سيكون لها دور كبير في تدريب الطلاب الطيارين.

يشار الى أن هذه الطائرات مقاتلة أسرع من الصوت ومتعددة المهام وقادرة على القيام بدوريات جوية قتالية وحظر جوي وخوض معركة متكاملة تتجاوز النطاق البصري وتنفيذ ضربات بحرية بعيدة المدى وشن ضربات أرضية دقيقة.