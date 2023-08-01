إيلاف من لندن: كشف وزير الداخلية الايراني الثلاثاء عن اتفاق بلاده مع العراق على تخصيص 7 منافذ حدودية واصدار جوازات سفر خاصة لمواطنيه للسفر الى كربلاء للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين.



وأعلن وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي عن بدء العمل لتهيئة 6 منافذ حدودية لعبور الزوار الايرانيين الى العراق للمشاركة في مراسم أربعينية الامام الحسين التي ستجري في كربلاء العراقية في السادس من الشهر المقبل اضافة الى منفذ سابع لعبور مركبات ومعدات وتجهيزات مواكب العزاء القادمة من ايران.



واشار الوزير الايراني في تصريحات اليوم بثتها وكالة "ارنا" الايرانية الرسمية وتابعتها "ايلاف" الى انه تفقد مع نظيره العراقي عبد الامير الشمري في منفذ مهران الحدودي مع العراق امس البنى التحتية والاستعدادات الجارية في هذا المنفذ لاستقبال زوار ايران لمراسم اربعينية الإمام الحسين والتي تبلغ ذروتها في العشرين من شهر صفر المقبل الموافق السادس من ايلول سبتمبر المقبل.



جوازات سفر خاصة

واكد وحيدي انه تم ايضا الاتفاق مع الجانب العراقي على اصدار جوازات سفر خاصة بمناسبة الاربعين الى الايرانيين لاستخدامها في السفر بين البلدين في ايام هذه المناسبة التي يشارك فيها كل عام حوالي مليوني ايراني.

وأوضح أن الاعمال الجارية في منفذ مهران الحدودي تشمل تطوير مرائب السيارات وساحة منفذ مهران وتركيب المزيد من المظلات الواقية من الشمس واجهزة رش المياه بالاضافة الى زيادة عدد بوابات المغادرة لتسهيل عملية عبور الزوار وزيادة أعداد المرافق الصحية ومراكز الخدمات.

واضاف انه قد تم التنسيق بشكل جيد بين البلدين لتسهيل دخول وخروج الزوار وعمليات الشحن عبر المنافذ الحدودية معربا عن أمله بأن تجري مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين هذا العام بأحسن صورة.

استعدادات حدودية

ومن جانبها قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان تابعته ايلاف" ان وزيرها الشمري ونظيره الإيراني وحيدي استطلعا امس المنافذ والحدود المشتركة بين البلدين للوقوف على الاستعدادات الجارية لتأمين الزيارة الأربعينية.

واشارت الى ان الوزيرين عقدا اجتماع في منفذ المنذرية العراقي حيث ناقشا الاستعدادات الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين ثم اجريا جولات استطلاعية لمنافذ زرباطية والشيب والشلامجة حيث تفقدا مجمل الاستعدادات لإحياء ذكرى الأربعين ومعرفة آخر التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع كما تفقدا العمل الأمني والخدمي لتأمين الحدود بين البلدين.

واوضحت ان هذه الجولة المكثفة "شملت لقاءات واجتماعات مع المسؤولين من الجانبين العراقي والإيراني واصدار توصيات من شأنها إنجاح العمل المشترك للزيارة الأربعينية وتأمين الحدود بما يخدم المصلحة المتبادلة."

خلافات جواز السفر الخاص للايرانيين

وكان موضوع اصدار جوازات سفر خاصة للايرانيين لاستخدامها في السفر الى العراق للمشاركة في اربعينية الامام الحسين قد اثارت الشهر الماضي خلافات بين البلدين حيث رفضها العراق في البداية لكن ايران فرضت على بغداد أخيرا قبوله.



يشار الى أن مناسبة أربعينية الإمام الحسين تعتبر الاهم لدى المسلمين الشيعة إذ يتوافد الملايين من جميع أنحاء العالم إلى مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) حيث مرقد الامام الحسين.



ويتم احياء ذكرى الزيارة الأربعينية للإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع رهط من أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف بكربلاء على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي حيث تصادف أربعينية هذا العام السادس من الشهر المقبل .