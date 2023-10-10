إيلاف من لندن: مع التصعيد في غزة جراء حرب حماس، قال تقرير إن الحوادث المعادية للسامية ارتفعت ثلاثة أضعاف في المملكة المتحدة.

وقالت مؤسسة خيرية يهودية إن التقارير عن الحوادث المعادية للسامية في المملكة المتحدة منذ عطلة نهاية الأسبوع تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولم يقدم صندوق أمن المجتمع (CST) أرقامًا دقيقة، لكنه قال إن الحوادث "من المرجح أن ترتفع أكثر" في الأيام المقبلة.

وقال الصندوق وهو مؤسسة خيرية تحمي اليهود البريطانيين من معاداة السامية والتهديدات ذات الصلة، إن أي تصعيد في أعمال العنف في إسرائيل وغزة يؤدي في كثير من الأحيان إلى أعمال معادية للسامية في بريطانيا.

مسيرات

وتجمع مئات الأشخاص في موقعين بوسط لندن أمس الإثنين، حيث تجمع أنصار إسرائيل بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء في داونينغ ستريت لتنظيم وقفة احتجاجية، بينما طالب المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين "بثورة الانتفاضة" بالقرب من السفارة الإسرائيلية وأطلقوا الألعاب النارية.

وتجمع ما يقدر بنحو 5000 شخص في منطقة كنسينغتون مساء الاثنين، وهتف بعضهم "فلسطين حرة" و"إسرائيل دولة إرهابية".

وتقول شرطة العاصمة إنها على علم بالضرر الإجرامي المشتبه به، وتتطلع إلى "تحديد مكان واعتقال المشتبه في تورطهم في أي نشاط إجرامي".

ومع حلول المساء، تم تنظيم مظاهرة سلمية أصغر حجمًا مؤيدة للفلسطينيين ضمت حوالي 250 شخصًا خارج داونينغ ستريت، مع وجود كبير للشرطة في مكان قريب.

ريشي سوناك

وعلى صلة، حضر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك صلاة من أجل إسرائيل في شمال لندن، وقال: "أردت أن آتي إلى هنا وأقف معكم في ساعة الحزن هذه بينما نحزن على ضحايا العمل الإرهابي البغيض تمامًا".

وأضاف: "أن أقف معكم في ساعة الصلاة هذه بينما نفكر في أولئك المحتجزين كرهائن، وأصدقائك وأحبائك الذين لجأوا إلى الملاجئ أو يخاطرون بحياتهم على خط المواجهة".

ومضى السيد سوناك يقول إن حماس "ليست حركة مسلحة، وليست مقاتلة من أجل الحرية، بل إنها إرهابية".

وقال "إن أعمالهم الوحشية هي أعمال شريرة... مراهقون في مهرجان للسلام قُتلوا بالرصاص بدم بارد. رجال ونساء وأطفال أبرياء اغتصبوا واختطفوا وذبحوا. حتى أحد الناجين من المحرقة أُخذ كأسير".

ومضى رئيس الوزراء ليقول إنه "ليس هناك أي سؤال حول التوازن، نحن نقف إلى جانب إسرائيل".

جولة الشرطة

وفي الوقت نفسه، انضمت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان إلى ضباط شرطة العاصمة في دورية في غولدرز غرين، وهي منطقة في شمال لندن بها عدد كبير من السكان اليهود.

جاء ذلك بعد ساعات من تحطيم نافذة مطعم كوشير في المنطقة وسرقة ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية، بينما تم كتابة عبارة "فلسطين حرة" على جسر قريب للسكك الحديدية.

ويجري التحقيق في الكتابة على الجدران باعتبارها جريمة كراهية محتملة من قبل شرطة النقل البريطانية، ووصفتها السلطات المحلية بأنها "محاولة متعمدة لترهيب الجالية اليهودية".

وزيرة الداخلية

وفي منشور على موقع X، تويتر سابقًا، أكدت وزيرة الداخلية أنها كتبت إلى قوات الشرطة في جميع أنحاء إنكلترا وويلز "تحثهم على استخدام كل سلطاتهم لمنع الفوضى والتضييق على الآخرين".

وكتبت برافرمان: "المملكة المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في معركتها ضد الهجوم الهمجي الذي شنه إرهابيو حماس. لا يوجد مكان في الشوارع البريطانية للمظاهرات التي تمجد الإرهاب".

وأضافت: "يجب علينا جميعا أن نواجه شر معاداة السامية كلما وأينما واجهناها."

وفي وقت سابق، قالت السيدة برافرمان: "إن الهجوم الوحشي على إسرائيل من قبل إرهابيي حماس الذين ذبحوا المدنيين وخطفوا الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك كبار السن والنساء والأطفال، أمر مثير للاشمئزاز حقاً".