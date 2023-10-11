إيلاف من لندن: أسفر هجوم حماس عن مقتل واختفاء عشرات الأشخاص من جنسيات غير إسرائيلية، غالبيتهم كانوا في الحفل الموسيقي الذي استهدفه الهجوم، أو قتلوا أو أسروا في بيوت بالبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة. وقد دفع هذا الهجوم الدول التي ينتمون إليها إلى التحرك لكشف مصير مواطنيها.

ضحايا من جنسيات أجنبية

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "إيلاف" إلى وجود ضحايا من جنسيات متعددة في هجوم تنظيم حماس، تضم أميركيين وفرنسيين وألمان وروس وتايلانديين وأرجنتينيين ونباليين وكنديين وبرازيليين. وفي الحصيلة التي اطلعت عليها "إيلاف" ما يلي من تفاصيل:

- الولايات المتحدة: 11 قتيلاً

- فرنسا: 4 قتلى وأسير واحد و14 مفقوداً

- ألمانيا: قتيلة ألمانية تعرضت للاعتداء الجنسي، وعدد غير معروف من المخطوفين.

- تايلاند: 14 قتيلاً و11 مخطوفًا

- روسيا: قتيلان إثنان، مع عدد غير معروف من المختطفين

- الأرجنتين: 7 قتلى و15 مفقودًا

- النيبال: 10 قتلى

- كندا: 4 جرحى، مع قتيل واحد وثلاثة مفقودين

- البرازيل: 3 مفقودين وجريح واحد

ورجحت المصادر إمكانية ارتفاع هذه الحصيلة مع مرور الأيام واتضاح الصورة أكثر.

محرم إسلامياً

وعبرت هيئات دينية إسلامية في أوروبا وفي بعض الدول العربية عن استياءها من أعمال حركة حماس التي قتلت الأبرياء وأسرت الأطفال والنساء وكبار السن، الأمر الذي اعتبرته "محرم إسلاميًا".

مشاهد "مرعبة"

وتحدث مصدر دبلوماسي، زار الجنوب الاسرائيلي عن صور "قاسية جداً" ومشاهد "مرعبة" لعائلات تم قتلها بالكامل ونساء تم اغتصابهن وقتلهن ورضع وجدوا قتلى بجانب أمهاتهن. وقال الدبلوماسي إن المناظر في بيوت المواطنين في جنوب إسرائيل "لا يتقبلها العقل البشري".