فرانكفورت (ألمانيا): فتح القضاء الألماني تحقيقاً في هجوم حماس على إسرائيل للاشتباه في قتل وخطف مواطنين ألمان، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم النيابة العامة في كارلسروه المسؤولة خصوصاً عن مكافحة الإرهاب إن "المدعي العام فتح تحقيقاً ضد أعضاء مجهولين في منظمة حماس الإسلامية الفلسطينية المتطرفة".

وأضافت في تصريح لفرانس برس أن الإجراء جاء على خلفية "الاشتباه في الانتماء إلى جماعة إرهابية أجنبية واحتجاز رهائن والقتل".

أشارت وزارة الخارجية الألمانية في نهاية الأسبوع إلى أن العديد من المواطنين الألمان الحاملين أيضا للجنسية الإسرائيلية، من بين الذين خطفتهم حماس خلال هجومها العسكري على إسرائيل، من دون تحديد عددهم.

ولم تدل السلطات الألمانية حتى الآن بمعلومات عن مقتل مواطنين ألمان.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء إن حكومته تبذل "جهوداً مكثّفة" مع الدولة العبرية لمعرفة المزيد عن مصير الألمان الذين ربما وقعوا ضحايا الهجوم على إسرائيل.

وقال المستشار للصحافيين "نحاول تحديد عدد الأشخاص المعنيين وما يمكننا القيام به لضمان إطلاق سراحهم".