واشنطن: ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بوصف سلفه دونالد ترامب لحزب الله بـ"الذكي جدا"، بعد تبادل عناصر الحزب النار مع جنود إسرائيليين عبر الحدود اللبنانية في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على الدولة العبرية قبل ستة أيام، وفق ما نقل متحدث باسمه.

واتهم ترامب أيضا خلال مناسبة انتخابية في فلوريدا إدارة بايدن بتمويل هجوم حركة حماس نتيجة صفقة تبادل السجناء التي نفذتها مع ايران الداعمة لحماس وحزب الله.

وقال بايدن في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "دعم بلدنا لإسرائيل حاسم ولا يتزعزع. وليس هذا بالوقت المناسب للثناء على الإرهابيين الذين يسعون لتدميرها".

وأدلى ترامب بهذه التعليقات أمام أنصاره في وست بالم بيتش في معرض توجيهه انتقادات للبيت الأبيض.

وقال ترامب "أتعلمون، إن حزب الله ذكي جدا. كلهم أذكياء جدا".

وردّ نائب المتحدث باسم البيت الابيض أندرو بايتس على تعليقات ترامب بالقول إنها "خطيرة وجنونية".

كما ردّت إسرائيل أيضا بغضب على لسان وزير الاتصالات شلومو قرعي الذي قال في مقابلة تلفزيونية إنه من الواضح أن ترامب لا يمكن الوثوق به.

وأضاف "من المعيب أن يساهم شخص كهذا كان رئيسا سابقا للولايات المتحدة في الدعاية وينشر تعليقات تضر بمعنويات سكان اسرائيل".

وأردف "لا نحتاج للتعامل معه أو مع الهراء الذي يتفوه به".

طوفان الأقصى

وأطلقت حركة حماس السبت عملية "طوفان الأقصى" في اسرائيل حيث قُتل 1200 شخص معظمهم مدنيون وجُرح 3297 آخرين واحتجزت قرابة 150 رهائن، بحسب الجيش الاسرائيلي.

وفي قطاع غزة، قتل 1417 شخصا وجرح نحو 6268 جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردا على العملية، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

ورغم تبادل القصف الذي رفع منسوب التوتر عند الحدود، إلا أن تدخّل حزب الله المباشر من لبنان ما زال محدوداً.

وتجمع "غرفة عمليات مشتركة" حزب الله وحركة حماس مع حركة الجهاد الإسلامي وفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وفق ما يقول مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس.

وتنسّق هذه الأطراف منذ سنوات تحرّكاتها معاً في إطار "محور المقاومة" الذي يضمّ فصائل فلسطينية وأخرى من لبنان والعراق وسوريا ومجموعات أخرى مناوئة لإسرائيل، تتلقى دعماً بالمال والسلاح من إيران.

ديسانتس

كما علّق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يحتل المركز الثاني خلف ترامب في استطلاعات الرأي للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، على ما ذكره منافسه.

وكتب ديسانتيس على منصة "اكس"، "من العبث أن يختار أي شخص، ناهيك عن كونه مرشحا لمنصب الرئيس، مهاجمة اسرائيل صديقتنا والثناء على إرهابيي حزب الله ووصفهم بأنهم (أذكياء جدا)".