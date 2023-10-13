إيلاف من الرباط: أظهر استطلاع للرأي في إسبانيا أن عددا كبيرا من المواطنين الاسبان يعتقدون أن التهديد الاساسي الذي يواجه بلادهم مصدره المغرب.

وجاء في الاستطلاع الذي نشرت نتيجته صحيفة "الموندو"، الاسبانية ، أن 35.6 في المائة من الاسبان قالوا إن المغرب هو التهديد الأساسي المحتمل لاسبانيا.

وحلت روسيا في الرتبة الثانية بنسبة %23 ثم الصين بنسبة 3.9%. ورأى 1.4% من المستطلعين أن فرنسا تشكل مصدر تهديد لبلادهم، بينما اعتبر مانسبته 1.3% من المواطنين الإسبان أن بريطانيا تشكل مصدر تهديد.

في المقابل، اعتبر 15.9% ممن شملهم استطلاع الرأي أن إسبانيا ليس لها أي عدو محتمل.

وجاء سؤال استطلاع الرأي كما يلي : في الظرف الراهن ما هو مصدر التهديد الأساسي المحتمل لإسبانيا، حيث قدمت لائحة من الدول للاختيار.

استطلاع رأي للإسبان حول الخطر الذي يهدد بلادهم

وبخصوص أعمار الأشخاص الذين أجابو في الاستطلاع تبين أن 34.9في المائة من الذين صرحوا بأن المغرب هو مصدر الخطر تتراوح أعمارهم بين 18و29سنة،و32في المائة تتراوح أعمارهم بين 30و44سنة، و38.9في المائة تتراوح أعمارهم بين 45و64 سنة.

وعلى مستوى الجنس،أظهر الاستطلاع أن النساء يميلون أكثر إلى اعتبار المغرب العدو الأول المحتمل بنسبة 44.9، فيما سجلت نسبة الرجال 26.9 بالمائة.