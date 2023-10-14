القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عدد من "الإرهابيين" صباح السبت خلال إحباط محاولة تسلل من جنوب لبنان.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان أن "جنودا في الجيش الإسرائيلي تعرفوا قبل بضع ساعات على وحدة كومندوس إرهابية كانت تحاول التسلل من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. استهدفت طائرة مسيرة الوحدة وقتلت عددا من الإرهابيين".

وقتل صحافي من وكالة "رويترز" وأصيب ستة إعلاميين من وكالتي فرانس برس ورويترز وقناة الجزيرة الجمعة في جنوب لبنان، في قصف إسرائيلي أثناء قيامهم بتغطية في المنطقة الحدودية.

محاولة تسلل

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عصر الجمعة أطراف بلدات حدودية بينها علما الشعب والضهيرة والعديسة، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني فرانس برس. وأوضح المصدر أن القصف أعقب "محاولة تسلل" من الجانب اللبناني من "مجموعة فلسطينية".

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد قبل وقت قصير من إصابة الصحافيين، في بيان عن "انفجار على السياج الحدودي" مقابل علما الشعب ألحق به "أضراراً طفيفة". وقال إن وحداته تردّ بقصف مدفعي باتجاه الأراضي اللبنانية.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلاً للقصف منذ الأحد، غداة شن حركة حماس هجومها غير المسبوق على إسرائيل التي رد بقصف مركز على قطاع غزة

وقتل 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، وتجاوز عدد الجرحى 3200، وبلغ عدد الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل حوالى 150، بحسب الجيش. في قطاع غزة، قتل نحو 1900 شخص بينهم 614 طفلًا على الأقل وجرح نحو 7400 آخرون جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردا على العملية، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.