إيلاف الرباط: عين العاهل المغربي الملك محمد السادس مجموعة من الولاة والمحافظين، والسفراء الجدد في مجموعة من الدول العربية والغربية.

جاء ذلك خلال ترأس الملك محمد السادس،اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا، حسب ما جاء في بيان للديوان تلاه الناطق الرسمي باسمزالقصر الملكي عبد الحق المريني. وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأبرزت الوزيرة فتاح أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب المغرب في شهر سبتمبر الماضي. وأبان المغرب عن ردة فعل إيجابية ونجاعة كبيرة في تدبير هذه الكارثة الطبيعية،حيث تم تنفيذا للتعليمات الملكية، إعداد برنامج مندمج ومتعدد الأبعاد، يشمل كل القطاعات، يهدف إلى إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة، ويهم حوالي 4.2 مليون من سكان المناطق المتضررة، بموازنة قدرها 120 مليار درهم( 12 مليار دولار )،على خمس سنوات. وأضافت الوزيرة فتاح بأن مشروع قانون المالية يهدف إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية،وفي البرنامج الحكومي. وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية (الموازنة ) لسنة 2024 على أربعة محاور أساسية:أولا، تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الاطلس الكبير ، وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية.

وذكر البيان انه سيتم الإسراع بتنزيل هذا البرنامج، وفق مقاربة مندمجة، وباعتماد حكامة متناسقة، من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير،في إطار تعاقدي يشمل كل المتدخلين،وذلك بمساهمة كل من الموازنة العامة للدولة والجماعات الترابية( البلديات)،وصندوق التضامن الخاص بتدبير آثار الزلزال، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الدعم والتعاون الدولي. وبموازاة مع تخصيص موازنة إضافية لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالحوار الاجتماعي، يحظى تدبير الموارد المائية بالأولوية، من خلال تسريع تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، إضافة إلى دعم المواد الفلاحية الأولية، للتخفيف من التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. ثانيا، مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية: لاسيما من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة، وذلك بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان.

ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي. ونظرا لأهمية هذا الورش الملكي المجتمعي الكبير، وتجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها ملك المغرب للأسر الفقيرة والهشة، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم( 50 دولار)، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها. وستتم مواكبة هذا الورش المجتمعي، باستكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية.

وتنفيذا للتعليمات الملكية، سيتم إعطاء الأولوية أيضا لتنزيل البرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة على الولوج إلى السكن. ثالثا، مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية لاسيما من خلال استكمال إصلاح منظومة العدالة،لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة،وكذا تفعيل التعليمات الملكية القاضية بمراجعة مدونة (قانون ) الأسرة. وذكر البيان سيتم العمل على جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الإنتاجية الواعدة، لاسيما من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، بما يعزز دينامية الاستثمار، ويساهم في تطبيق مختلف الإصلاحات الهيكلية، في مجالات الفلاحة والسياحة وإصلاح الإدارة ومسلسل اللا تمركز الإداري والجهوية المتقدمة. رابعا، تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية: لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتثمين المحفظة العمومية والرفع من مردوديتها، وذلك من خلال الحرص على تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والتدبير المحكم والرشيد لنفقات السير العادي للإدارة. وأشارت الوزيرة فتاح إلى أن مشروع القانون المالي يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام. وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، تمت المصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يتعلقان بالمجال العسكري. ويتعلق مشروع القانون بمنح صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا "زلزال اقليم الحوز " الذي ضرب هذا الإقليم بتاريخ 8 سبتمبر الماضي ، وامتدت آثاره إلى كل من عمالة(محافظة) مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال. أما مشروع المرسوم فيهم تغيير المرسوم المتعلق بمكفولي الأمة، تنفيذا للتعليمات،الرامية إلى تحسين وضعيتهم المادية والمعيشية، من خلال تمكين كل فرد يتمتع بصفة مكفول الأمة من الاستفادة، بصفة فردية، من الإعانة الإجمالية الممنوحة لمكفولي الأمة، مهما كان عدد أفراد الأسرة المتكفل بهم، عوض تخصيص إعانة واحدة وتقسيمها إلى أقساط متساوية بين الإخوة المكفولين لنفس الأسرة. وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، صادق المجلس الوزاري على ثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف، اثنتان منها تندرجان في سياق الانضمام التدريجي للمغرب إلى الآليات القانونية لمجلس أوروبا المفتوحة للدول غير الأعضاء. ويتعلق الأمر بالاتفاقية المدنية بشأن الفساد، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد.

وسيتم تقديم الملاحظات والتحفظات الضرورية بهذا الخصوص، بالنسبة للمقتضيات التي تتناقض مع التشريع الوطني. أما الاتفاقية الثالثة فهي بروتوكول معتمد من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني، بهدف توسيع نطاق العضوية في مجلس المنظمة وفي لجنتها المكلفة بالملاحة الجوية. وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية عين العاهل المغربي عدد من الولاة والعمال(المحافظون) منهم السعيد أمزازي، واليا لجهة سوس ماسة وعاملا( محافظا) على عمالة ( محافظة) أكادير إداوتنان،ومحمد امهيدية، واليا لجهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء،و فريد شوراق، واليا لجهة مراكش أسفي وعاملا على عمالة مراكش،ويونس التازي، واليا لجهة طنجة تطوان الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة أصيلة،و علي خليل، واليا لجهة الداخلة وادي الذهب وعاملا على إقليم وادي الذهب، وعبد الرزاق المنصوري، عاملا على إقليم تطوان،وحسن زيتوني، عاملا على إقليم الحسيمة،وجمال الشعراني، عاملا على إقليم الناظور،وعبد الله جهيد، عاملا على إقليم ورزازات،وإسماعيل هيكل، عاملا على إقليم تنغير، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين ملك المغرب : محمد الكروج، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، و لبنى بوطالب، في منصب مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا. وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عين الملك محمد السادس مجموعة من السفراء هم :أحمد التازي، في دولة الإمارات العربية المتحدة،وكان حتى تعيينه سفيرا لدى مصر ، و فؤاد أخريف، سفيرا لدى الأردن ،و محمد أيت أوعلي، سفيرا لدى مصر . وسبق ان كان ايت وعلي سفيرا لدى الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين . وجرى تعيين سميرة سيطايل، سفيرا لدى فرنسا . وسبق لسيطايل ان كانت نائبة لمدير القناة التلفزيونية الثانية ( 2m )، وهي زوجة سفير المغرب لدى اليونيسكو سمير الظهر ، الذي سبق له ان كان سفيرا في اليونان .وعين عبد القادر الأنصاري،سفيرا لدى الصين.وسبق للانصاري ان عين سفيرا في اليونان . وجرى تعيين يوسف العمراني،سفيرا لدى الولايات المتحدة خلفا للشريفة لالة جمالة العلوي .

وسبق للعمراني ان شغل سفيرا في كولومبيا ودول اميركا الجنوبية، كما سبق له ان كان وزيرا منتدبا في وزارة الخارجية ايام كانً الدكتور سعد الدين العثماني وزيرا للخارجية.

وحتى تعيينه في منصبه الجديد عمل العمراني سفيرا لدى جنوب افريقيا . وباقتراح من رئيس الحكومة،وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية،عين الملك محمد السادس ، عبد الرحيم الشافعي،في منصب رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياطات الاجتماعية".