إيلاف من لندن: أكد مسؤول في البنتاغون لإيلاف، أن الولايات المتحدة أرسلت قوات وحاملة طائرات ومدمرات إلى البحر المتوسط لمساعدة اسرائيل ومساندتها. وقال المصدر إن خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن كان واضحاً جداً، في إسرائيل وفي كل المحافل، بضرورة دعم اسرائيل وحمايتها وإثبات التحالف القوي والمتين بين البلدين.

وأضاف المصدر أن وزير الدفاع الأميركي لويد ايتين، أوعز للقوات العسكرية الأميركية أن تكون على أهبة الاستعداد للتدخل في حال قامت جهة أو دولة أو حزب بتوسيع دائرة الحرب والدخول في مواجهة مع اسرائيل.

تحديد الأهداف

وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة أن الأميركيين يتلقون المعلومات حول ما يدور في لبنان من إسرائيل، وتحديد الأهداف أصبح مشاركاً، بالإضافة الى معلومات الولايات المتحدة الاستخبارية الهائلة لما يحدث في المنطقة. كما أن القوات الأميركية تستطع أن ترصد كل التحركات وتشوش كل الاتصالات والترددات في لبنان وسوريا، وأن النظام السوري سيكون على رأس لائحة الأهداف الأميركية في حال دخلت إيران عبر حزب الله في الحرب الحالية.

تنفيذ تعهدها

وبذلك تريد الولايات المتحدة أن يعرف الجميع ما معنى حماية الحلفاء "في رسالة للسعودية التي قامت باتفاق مع إيران برعاية صينية". وأن الولايات المتحدة لا تتحدث فقط عن الحلف بل مستعدة لتنفيذ ما تتعهد به حتى وإن كلف الدخول في مواجهات عسكرية في مناطق بعيدة وساحات حرب معقدة مثل الداخل اللبناني وغزة وحتى اليمن والعراق. هذا واعترضت الولايات المتحدة من البحر وقبالة سواحل اليمن صواريخ كانت أطلقت من اليمن باتجاه اسرائيل.