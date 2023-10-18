تل ابيب: حذر الرئيس الاميركي جو بايدن الأربعاء حليفته إسرائيل من الانسياق إلى الغضب على نحو أعمى مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وقال بايدن الموجود في إسرائيل في زيارة تضامنية "أحذر من هذا في حين يعتمل فيكم كل هذا الغضب، لا تدعوه يسيطر عليكم. كنا غاضبين بعد أحداث 11أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة لكن في حين كنا نسعى للانتصاف وحصلنا عليه، ارتكبنا أخطاء أيضا".

ضرب المستشفى

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء بأن معلومات استخباراتية أميركية مبنية على صور جوية واتصالات تم اعتراضها تظهر بأن إسرائيل لا تتحمّل المسؤولية عن قصف مستشفى في غزة أسفر عن مقتل المئات.

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون على وسائل التواصل الاجتماعي "بينما نواصل جمع المعلومات، يفيد تقييمنا الحالي بناء على تحليل صور من الأعلى وعمليات اعتراض (لاتصالات) ومعلومات مفتوحة المصدر، بأن إسرائيل لا تتحمل مسؤولية الانفجار في المستشفى في غزة أمس".