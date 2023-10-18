تل ابيب: جدد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء التزامه بإقامة دولة فلسطينية رغم الحرب المستمرة بين حليفته إسرائيل وحركة حماس الإسلامية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال بايدن "مهما بلغت صعوبته، علينا أن نستمر في مواصلة السعي نحو إحلال السلام، علينا أن نواصل السعي نحو مسار يمكِّن كلًا من إسرائيل والشعب الفلسطيني من العيش بأمان وكرامة وسلام". وأضاف في ختام زيارته "بالنسبة لي، هذا يعني حل الدولتين".



صاروخ من جماعة إرهابية

وقال الرئيس الأميركي إن "صاروخا حاد عن مساره" أطلقته "جماعة إرهابية" تسبب في مقتل المئات ممن كانوا في ساحة المستشفى الأهلي في قطاع غزة في حين تتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات حوله.

وأضاف بايدن للصحافيين قبيل مغادرته إسرائيل "بناء على المعلومات التي اطلعنا عليها حتى الآن، يبدو أن ذلك حدث نتيجة صاروخ حاد عن مساره أطلقته جماعة إرهابية".