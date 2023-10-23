ايلاف من لندن: كشفت نقابة المحامين العراقية الاثنين عن تلقيها رسالة من نقابة المحامين الاسرائيليين تدعوها الى دعم ماقالت انها "قضية اسرائيل" حيث ردت عليها بقسوة مذكرة اياها بالجرائم التي ترتكبها دولتها ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت نقيب المحامين العراقيين احلام اللامي في بيان صحافي اليوم على موقع النقابة الالكتروني واطلعت عليه "ايلاف" انها استغربت عندما عرضت عليها "رسالةً من نقابة المحامين الاسـ رائيـ ـليـ~ـة_كما يسمونها_ وصلت عبر البريد الإلكتروني الرسمي لنقابة المحامين العراقيين تتضمن طلبا لنصرة قضيتهم". وأضافت: "لا أعرف أي قضيّة يقصدون. فهل لهم قضيّة حقّ أصلاً ؟ الرسالة الواردة موقعة من (عميت بيخِر) رئيس نقابتهم، طالعتُها". وأضافت نقيبة المحامين العراقيين انها كتبت ردًا باعتبارها "محاميةٍ ولدت في بلاد الرافدين". فيما يلي نصها :

"إلى نقابة محاميّ الكيـ…ـان الصهـ~ـيونـي مع الإصرار على عدم الاعتراف، ودون سلام أو تحيّة وبعد..

وصلتني رسالتكم

تعجبتُ عندما عُرضت أمام أنظاري رسالةً من نقابة المحامين الاسـ رائيـ ـليـ~ـة – كما يسمونها – وصلتْ عبر البريد الإلكتروني الرسمي لِنقابة المحامين العراقيين، تتضمنُ طلباً بنصرة قضيتهم، ولا أعرف أي قضيّة يقصدون، فهل لهم قضيّة حقّ أصلاً ؟ الرسالة الباردة، موقعة من (عميت بيخِر) رئيس نقابتهم، طالعتُها وسأكتبُ لك الردَّ، فٱقرأ قولَ محاميةٍ ولدتْ في بلاد الرافدين:

يا بيخر

عندما فتحت الرسالة استغنيتُ عن ترجمة الحروف، وحاولتُ ترجمة هذه الرسالة بكل اللغات لأفتّش عن أثرٍ لدموع فلسطين، أو أسمع صرخةَ طفلٍ قادتهُ جروحُهُ إلى مستشفى فأسعفته نارُ الصواريخ، وجعلتْ منه جُرحاً في ضمير الإنسانية، ونداءً يهزُ كل وجدانٍ، وقضيةً لن تُنسى أبداً.

فلم أسمع، ولم أقرأ أي شيءٍ عن مدينةٍ احتضنتها الجيوشُ، وجسدٍ عربي خنقتهُ العبراتُ وسطَ سكوت أهله.

لم أقرأ في هذه الرسالة، ما يجري وسط النيران، وتحت الأنقاض، ولم أشعر بين أسطرها بذُعر الناس في (غـ ـزّة).

أتعلمُ يا هذا بأن المحامين العرب أول من انتفضوا لفلسـ ـ ـطيـ~ـن، ودافعوا عن قضيتهم التي لم ولن تنتهِ.

أيعلمُ المحامون هناك بأن من واجب المحامين هنا أن يؤدّوا رسالتهم المقدسة بأمانةٍ وشرف؟

وأين الشرف في غَضِ النظرِ عمّا يراه جميعُ العالم إلا أنتم؟!

وأين التقديسُ في مهنةٍ لا تُدافع عن آلام الناسِ وصرخاتهم؟!

لن أقرأ ما تكتبون، بل توضأتُ بعد أن أمسكتُ الورقةَ التي حَمَلَتْ كلماتَك.

وأنا أردد عبارات الشهادة مع الطفل الفلسطيني الذي يُلقّن أخاه المصاب:

أشهدُ أن لا إله إلا الله".

أحلام اللامي

نقيب المحامين العراقيين



رسالة نقابة المحامين الاسرائيليين الى نقابة المحاميين العراقيين التي كشف عنها الاثنين 23 تشرين الاول اكتوبر 2023 (النقابة العراقية)

عقوبات التعامل مع اسرائيل في العراق

ويبدو ان رسالة النقابة الاسرائيلية التي تأتي في خضم الصراع المسلحة بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة تدعو محامي العراق الى دعم كيان دولتها في مواجهة المقاومة الفلسطينية التي تتهمها بالارهاب.

يشار الى ان البرلمان العراقي كان قد صوت في 26 حزيران يونيو عام 2022 على قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل وذلك بالاجماع.

ويوضح القانون انه يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه.

وفرض القانون عقوبات تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد لكل عراقي يتعامل مع اسرائيل ولكل من ينتمي لأي مؤسسة إسرائيلية.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من قدم أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات الإسرائيلية أو قبل أيا منها.