قطاع غزة (الاراضي الفلسطينية): أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار السبت أن الحركة الفلسطينية مستعدة "فوراً" لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل.

وقال السنوار في بيان "جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة".

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق الذي يزور موسكو، قد أكد السبت أن الحركة الفلسطينية تحاول تحديد مكان وجود ثمانية رهائن يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية تمهيدا للإفراج عنهم.

وقال أبو مرزوق كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية "نبحث الآن عن الأشخاص الذين أشار إليهم الجانب الروسي. إنه أمر صعب، لكننا نبحث. وسنفرج عنهم ما أن نعثر عليهم".

وأوضح أنه تسلم من وزارة الخارجية الروسية قائمة تضم ثمانية أسماء لأشخاص روس-إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

وأضاف أبو مرزوق "نبدي اهتماما كبيرا بهذه القائمة ونتعامل معها بعناية لأننا نعتبر روسيا صديقا قريبا جدا".

مباحثات في موسكو

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أنه قدم لحماس قائمة تضم ثمانية أسماء. ونقلت وكالة أنباء تاس الحكومية عنه قوله "لقد حصلنا على وعود بالتفاعل والمساعدة في العثور عليهم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الروس".

وكان أبو مرزوق وصل الخميس إلى موسكو لإجراء مباحثات، في زيارة هي الأولى منذ اندلاع النزاع بين إسرائيل وحماس قبل ثلاثة أسابيع.

وتناولت هذه المباحثات خصوصا الإفراج عن رهائن وإجلاء مواطنين روس.

وفضلا عن المحتجزين، يقيم مئات المواطنين الروس في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف.

إلى ذلك، أوضح أبو مرزوق عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات للإفراج عن سائر الرهائن لدى حماس.

لكنه أكد أن "مدنيين أبرياء" سيطلق سراحهم "حين تتوافر الظروف"، لافتا إلى أن قضية العسكريين المحتجزين تتطلب "مفاوضات وتبادل سجناء".

وأشار إلى أن حماس تحتجز "مئات الأسرى العسكريين".

تنديد بالهجمات

وبخلاف الولايات المتحدة، لا تصنف روسيا حماس منظمة إرهابية، وأقامت دائماً علاقات مع الحركة الفلسطينية.

ونددت موسكو بالهجمات على المدنيين الإسرائيليين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة قيام دولة فلسطينية لوضع حد للنزاع، مع تحذيرها إسرائيل من تداعيات رد عشوائي ودام.