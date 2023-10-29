موسكو: اقتحم عشرات المحتجين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.

ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا الى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين اسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة ازفستيا الروسية وقناة "ار تي" وتمّ تداولها على وسائل التواصل.

وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه "في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه موقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع"، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت الى المكان.

ولاحقا أعلنت حكومة جمهورية داغستان الروسية في بيان أن الأجهزة الامنية "تعمل" في مطار محج قلعة، مشيرة إلى "أن الوضع تحت السيطرة".

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من المحتجين وهم يرفعون أعلاما فلسطينية.

وأتى الاقتحام في خضم الحرب المندلعة بين إسرائيل وحماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ، والتي راح ضحيتها الآلاف في الجانبين.

"حماية" الرعايا

وحضّت إسرائيل في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو روسيا على "حماية" رعاياها.

وقال البيان إن "إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرك بشكل حاسم ضد مثيري الشغب وضد الحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين".

وأظهر مقطع فيديو متظاهرين يتحلقون حول طائرة تابعة لشركة "ريد وينغز" الروسية في المطار ورجُلا يسير على جانحها.

وبحسب موقع "فلايت رادار" المتخصص بتتبع حركة الطيران، هبطت رحلة تابعة لهذه الشركة آتية من تل أبيب الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ) في مطار محج قلعة. ووفق موقع "سوتا" الروسي المستقل فإن الرحلة هبطت عن طريق الترانزيت ومن المقرر أن تقلع مجددا باتجاه موسكو.

ولم تتوفر معلومات إن كانت الطائرة لا تزال على المدرج وما هو وضع ركابها.

وقبل اقتحام قاعة الوصول، حاول عدد من المتظاهرين أيضا فحص جوازات سفر الأشخاص الذين يغادرون المطار بحثا عن مواطنين إسرائيليين.

وشوهد أحدهم يحمل لافتة كتب عليها "لا مكان لقتلة الأطفال في داغستان" وهتف آخرون "الله أكبر"، وفق مقاطع فيديو.

"بالغ السوء"

وكان وزير الإعلام في جمهورية الشيشان المجاورة أحمد دوداييف قد دعا في وقت سابق اليوم عبر تلغرام إلى الهدوء في مواجهة التوتر المتصاعد في منطقة القوقاز الروسية وتجنب "الاستفزازات".

وأضاف في تسجيل فيديو أن الهجمات التي تستهدف اليهود "ستصب في مصلحة أعدائنا الذين يتعمدون استفزاز العالم في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وعلقت رئيسة تحرير قناة "ار تي" الموالية للكرملين مارغريتا سيمونيان على منصة "إكس" قائلة "ما يحدث حاليا في محج قلعة سيء. بالغ السوء".

الشيشان وداغستان جمهوريتان غير مستقرتين في روسيا وغالبية سكانهما من المسلمين.