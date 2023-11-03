تل أبيب: أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الجمعة، إنها قصفت تل أبيب "رداً على استهداف المدنيين في غزة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض أربعة صواريخ أُطلقت من غزة فوق تل أبيب ووسط إسرائيل، وفقا لوكالة "أنباء العالم العربي".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن السلطات الإسرائيلية قولها إنه لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتعرضت اليوم بوابة "مجمع الشفاء الطبي" في قطاع غزة للقصف، ما أوقع 60 فلسطينيا بين قتيل وجريح بحسب مدير المجمع، كما شهدت مدرسة تؤوي نازحين قصفا قالت مصادر طبية إنه أودى بحياة 20 على الأقل وتسبب بإصابة العشرات.