جدة: تستضيف السعودية، اليوم الاثنين، في مدينة جدة، "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام"، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه "منظمة التعاون الإسلامي" لمدة ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة، وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تنتقص من حقوق المرأة في الإسلام، وتأكيد أن التعاليم الإسلامية طالما أنصفت المرأة.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر وضع خريطة طريق للإصلاحات القانونية والمبادرات السياسية لتعزيز العدالة وتمكين المرأة في المجتمعات الإسلامية، إضافة إلى تبنّي وثيقة شاملة بعنوان "وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام".

ويتضمَّن المؤتمر خمس جلسات عمل، يناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، وآفاق تمكين المرأة المسلمة في التعليم والعمل، إضافة إلى مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمعات المعاصرة.

يُذكر أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية طرح، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية بدورته الـ49 الذي انعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مبادرة المملكة في استضافة "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام"، مما يؤكد حرص المملكة ودورها الفاعل من أجل تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مجالات التنمية كافة، ولدورها المتواصل في دعم أهداف "منظمة التعاون الإسلامي"، ولجهودها الرامية إلى صون حقوق المرأة المسلمة وتعزيز دورها في التنمية بالدول الأعضاء.