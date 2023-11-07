غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه سيطر على معقل لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وأوضح الجيش في بيان أن القوات البرية تمكنت من السيطرة على الموقع في مناطق شمال القطاع، وعثرت فيه على منصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ وأسلحة مختلفة ومواد استخباراتية.

كما أعلن كذلك مهاجمة أهداف بواسطة سلاح البحرية، شملت مواقع للوسائل التكنولوجية.

وقال الجيش إنه استهدف عددا من المسلحين كذلك تحصنوا في مبنى بالقرب من مستشفى القدس وخططوا منه لشن هجوم ضد القوات الإسرائيلية، مضيفاً أنه "وجه عناصر الجيش طائرة لمهاجمة المسلحين، وأدى الهجوم إلى انفجارات ثانوية كبيرة تشهد على وجود مستودع أسلحة تابع لـ(حماس) في بيئة مدنية".

كما أعلن الجيش مهاجمة عشرة مسلحين آخرين في موقع آخر.