نيويورك: ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد مشروع قرار لوقف الحرب بين إسرائيل من جهة وحركة "حماس" والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى في قطاع غزة.

ونقلت "سي إن إن" عن نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت وود قوله "لا اتفاق في هذه المرحلة".

وتقدمت مجموعة تضم عشر دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن بمشروع القرار لكن الولايات المتحدة وبريطانيا العضوين الدائمين بمجلس الأمن اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) رفضتاه.

وتعارض القوى الغربية خاصة واشنطن ولندن أن يشتمل مشروع القرار على عبارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وقال وود "كانت هناك مناقشات بشأن هُدن إنسانية ونحن مهتمون بمواصلة الحديث بهذا الصدد"، مضيفاً أن "هناك خلافات داخل مجلس الأمن بشأن ما إذا كان هذا (الوقف الفوري لإطلاق النار) سيكون مقبولاً".