القدس: قال الأميرال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن حركة "حماس" فقدت السيطرة على شمال غزة في ظل تحرك الآلاف من السكان صوب الجنوب، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكر هاغاري: "رأينا 50 ألفاً من سكان غزة متجهين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. يتحركون لأنهم يفهمون أن (حماس) فقدت السيطرة على الشمال". وتابع: "فقدت (حماس) السيطرة وتواصل فقدانها للسيطرة على الشمال".

وأضاف هاغاري أنه لن يكون ثمة وقف لإطلاق النار، لكن إسرائيل تسمح بهدن إنسانية في أوقات محددة للسماح للمدنيين بالتحرك جنوباً.