الرياض: استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجمعة، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، المستجدّات الراهنة، وخصوصاً تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود وقف العدوان عليها وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات بشكل عاجل.

وتناول الجانبان، خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان للشيخ تميم بن حمد في قصر اليمامة بالرياض، العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، والسُّبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة، وبين شعبيهما الشقيقين، كما بحثا سبل دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.