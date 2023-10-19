إيلاف من لندن: يلتقي رئيس الوزراء البريطاني الذي يجول الشرق الأوسط ليومين، الخميس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للتحادث حول تداعيات حرب غزة.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن سوناك سيتوجه إلى السعودية في وقت لاحق من اليوم الخميس حيث سيلتقي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووصف المتحدث السعودية بأنها شريك إقليمي مهم، وقال للصحافيين “في وقت لاحق بعد ظهر اليوم، سيتوجه إلى السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وبينما يزور رئيس الوزراء البريطاني إسرائيل والسعودية، تم إرسال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى مصر وتركيا وقطر، وهي دول قد يكون لها بعض النفوذ على حماس.

وتعتبر بريطانيا السعودية حليفا مهما، لبريطانيا، وكان من المقرر أن يزور الأمير محمد بن سلمان لندن هذا الشهر، لكن 10 داونينغ تريت قال اليوم الخميس، إنه لم يتم تحديد موعد بعد.

اللحظات الصعبة

وكان سوناك، أجرى محادثات في تل أبيب، مع رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتانياهو ورئيس إسرائيل اسحق هيرتسوغ، مؤكدا موقف المملكة المتحدة إلى جانب إسرائيل في هذه اللحظات الصعبة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى المطار: "أنا هنا للتعبير عن تضامني مع الشعب الإسرائيلي. لقد عانيتم من عمل إرهابي مروع لا يوصف، وأريدكم أن تعلموا أنني والمملكة المتحدة نقف إلى جانبكم".

واستقبل نتانياهو، سوناك بالأحضان أثناء لقائهما، ويمكن سماع السيد سوناك وهو يقول: "مرحبًا يا صديقي، من الجيد جدًا رؤيتك".

ويقوم الزعيم البريطاني بزيارة للمنطقة تستغرق يومين، وسيلتقي بنظرائه من جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفقًا لداونينج ستريت.

وشدد هرتسوغ وسوناك في اجتماعهما على "الحاجة الملحة لتجنب المزيد من تصعيد العنف".

تعازي

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت: "التقى رئيس الوزراء بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في إسرائيل اليوم، وأعرب عن تعازيه الشخصية للخسائر المروعة في الأرواح في إسرائيل نتيجة لإرهاب حماس.

وأكد مجددا أن المملكة المتحدة تتضامن مع إسرائيل وتؤمن إيمانا راسخا بحق البلاد في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع القانون الدولي.

وأضاف: "اتفق رئيس الوزراء والرئيس هرتسوغ على أهمية الحصول على دعم إنساني عاجل للفلسطينيين العاديين في غزة الذين يعانون أيضًا.

ورحب رئيس الوزراء بإعلان الأمس بأن إسرائيل لن توقف دخول المساعدات إلى غزة. وأعرب عن أمله الصادق في تحقيق المزيد من التقدم". ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير الغذاء والماء والدواء الضروريين.

ونقل رئيس الوزراء امتنانه للرئيس هرتسوغ للدعم الذي قدمته إسرائيل للمواطنين البريطانيين المحاصرين في الهجمات، بما في ذلك عائلات أولئك الذين تم احتجازهم كرهائن. واتفق القادة على مواصلة العمل بلا كلل لتأمين إطلاق سراحهم".

تجنب تصعيد العنف

وأضاف المحدث:"شدد رئيس الوزراء والرئيس هرتسوغ على الحاجة الملحة لتجنب المزيد من تصعيد العنف في المنطقة. واتفقا على مواصلة العمل معًا لتحقيق هذه الغاية".

وشكر هرتسوغ السيد سوناك على الزيارة بعد ذلك، قائلاً: "نحن على حدود فئة معينة من الحضارة. نحن نشهد داعش على حدودنا، يدخل إلى بلادنا، إنها إمبراطورية الشر التي نعرف أن الإرهاب يقودها."

وتأتي زيارة السيد سناك في أعقاب الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي في مدينة غزة، حيث لجأ مئات الفلسطينيين في أعقاب الهجوم المفاجئ القاتل الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

وقال مسؤولو حماس أن انفجار المستشفى أدى إلى مقتل مئات الأشخاص ونتج عن غارة جوية إسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي ألقى باللوم على صاروخ خاطئ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ونشر صورًا واعتراضات اتصالات لدعم قضيتهم.

