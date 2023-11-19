تشرح "ذي إيكونوميست" في تقرير لها، ماهية "محور المقاومة الإيراني" وكيفية انتشاره على صعيد الشرق الأوسط والعالم، بحيث أصبحت "شبكة الميليشيات المتحالفة في الشرق الأوسط" أكثر قوة ونفوذاً.

ما هو محور المقاومة، وما مدى قوته؟

تقول أميركا، بحسب "ذي إيكونوميست"، إن قواتها في سوريا والعراق تعرضت للهجوم 55 مرة على الأقل منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. ومن خلال إلقاء اللوم على إيران ووكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، قامت الولايات المتحدة بالرد: في 12 نوفمبر، شنت الولايات المتحدة مجموعتها الثالثة من الضربات الجوية في شرق سوريا منذ أواخر أكتوبر. ولم يصل وكلاء إيران حتى الآن إلى حد شن هجمات يمكن أن تجر أميركا إلى حرب واسعة النطاق. لكن قوتهم النارية تشكل تهديداً واضحاً لأميركا وحلفائها.

بعد الثورة الإسلامية عام 1979، سعت إيران إلى تصدير أيديولوجيتها وبناء ثقلها السياسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وكانت إحدى أدواتها للقيام بذلك هي شبكة من الوكلاء والحلفاء العنيفين التي تمتد عبر العراق ولبنان وسوريا واليمن وأماكن أخرى. ورغم أن كل أعضاء هذه المجموعة لا يشاركون إيران في الأصولية الدينية - فالأعضاء السنة لا يشاركونها حتى عقيدتها - إلا أن لديهم أهدافًا مشتركة: مقاومة النفوذ الغربي ومواجهة إسرائيل.

كيف تم تنسيق المحور العسكري؟

وقد تم تنسيق هذا المحور بحسب "ذي إيكونوميست"، منذ فترة طويلة من قبل فيلق القدس الإيراني، وهو ذراع "الحرس الثوري الإسلامي" على مبدأ (القوة تفترس الدول الضعيفة). وفي عام 1982، بدأت بتدريب المسلحين الشيعة الشباب في لبنان لمضايقة الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يحتلون جنوب البلاد. طوال التسعينيات، قدم فيلق القدس دعمًا كبيرًا للجماعات الإسلامية الفلسطينية، بما في ذلك حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية و"حماس". كما دعمت التحالف الشمالي، وهو تجمع كبير في أفغانستان قاوم استيلاء طالبان على السلطة في عام 1996.

في عام 2002، حذر جورج دبليو بوش، الرئيس الأميركي، من "محور الشر" الجديد الذي يضم كوريا الشمالية وإيران والعراق. وبعد أن كتبت صحيفة "الزحف الأخضر"، وهي صحيفة ليبية، افتتاحية واسعة النطاق تدين هذه العبارة، بدأت بعض وسائل الإعلام العربية والإيرانية في استخدام عبارة "محور المقاومة" لوصف الشبكة المتنامية من الميليشيات المناهضة لأميركا في المنطقة.

وفي أواخر التسعينيات، بعد أن تولى قاسم سليماني، وهو مسؤول أمني إيراني بارز اغتالته الولايات المتحدة في وقت لاحق، مسؤولية المجموعة، بدأ فيلق القدس في توسيع شبكته. فقد دعمت المعارضين الشيعة لنظام صدام حسين، بما في ذلك "منظمة بدر"، وهي ميليشيا قوية زعمت فيما بعد أنها تضم ​​ما بين 10.000 إلى 50.000 رجل مسلح. وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، أنشأ فيلق القدس مجموعات مسلحة في البلاد لمحاربة القوات الأميركية والبريطانية.

وفي الحرب الأهلية في سوريا، التي بدأت في عام 2011، قام فيلق القدس بتدريب وتسليح الميليشيات المتحالفة مع بشار الأسد، رئيس البلاد. كما حشدت حوالى 70 ألف مسلح من أفغانستان وباكستان ولبنان والعراق للقتال في سوريا في العقد حتى عام 2021، وفقًا لمسؤولين إيرانيين. وفي اليمن، دعم فيلق القدس الحوثيين، وهم جماعة شيعية تمردت ضد الحكومة المدعومة من السعودية وسيطرت على مساحات واسعة من البلاد.

ما هو حجم الإنفاق الإيراني؟

وتشير تقديرات وزارة الخارجية الأميركية، وفقاً لـ"ذي إيكونوميست"، إلى أن إيران أنفقت 700 مليون دولار سنويًا لدعم الميليشيات قبل أن تؤثر العقوبات على إيرادات البلاد في عام 2019. وقد تم تخصيص جزء كبير من هذه الأموال لتخزين ترسانات شركاء إيران على المدى الطويل. ويُعتقد أن حزب الله، الذي يتبادل إطلاق النار بانتظام مع إسرائيل على طول الحدود اللبنانية منذ هجوم حماس، يمتلك ترسانة مكونة من 150 ألف صاروخ.

ما هي المكاسب الإيرانية؟

منذ اغتيال سليماني في عام 2020، أصبح الأعضاء الأكثر قوة في محور إيران، مثل حزب الله، أكثر استقلالية. وتقول إيران إنها لم تتلق تحذيرا مسبقا بشأن هجوم حماس على إسرائيل. لكنها مع ذلك استخدمت الصراع لإثارة المزيد من الفوضى في المنطقة. وقد استفادت بطرق أخرى: فقد أدى القتال في غزة إلى وقف الجهود الدبلوماسية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، المنافس اللدود لإيران.

إيران لديها الكثير لتكسبه من هذه الاضطرابات. وقد يساعد الغضب في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بسبب الدعم الغربي لإسرائيل بعض الجماعات التي ترعاها إيران على جذب المزيد من المجندين الساخطين، كما أن بروز حماس، وهي جماعة سنية، في قتال إسرائيل يمكن أن يخفف من التوترات الطائفية داخل الشبكة. وإذا امتد القتال إلى ما هو أبعد من غزة، فإن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يملأ خزائن إيران. إن حرباً شاملة تجرها أميركا ستكون كارثية على المنطقة بأكملها؛ وفي هذا الصدد، على الأقل، يبدو أن إيران تتفق مع الشيطان الأكبر. لكن لا تتوقع منها أن تلعب دور صانع السلام.