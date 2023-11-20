غنى أطفال إسرائيليون أغنية "الصداقة 2023" التي تحمل عبارة "سنبيدهم جميعًا في غزة ونعود آمنين"، احتفالًا بحملة "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونشرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان" الفيديو الكامل للأغنية عبر حسابها على منصة X لكنها حذفته بعد وقت قصير وسط احتجاجات من المستخدمين، حيث أثارت كلمات الأغنية غضب واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

ظهر خلال مقطع الفيديو أطفال إسرائيليون تتراوح أعمارهم من 6 إلى 12 عامًا، وهم يغنون أعنية "الصداقة 2023" احتفالًا ودعمًا لحملة "الإبادة الجماعية" التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة.

وتقول كلمات أغنية الأطفال الإسرائيليين: "يحل ليل الخريف على شاطئ غزة، الطائرات تقصف، دمار، دمار.. وخلال عام سنقتل الجميع، ثم نعود لحرث حقولنا"، وفي الخلفية، تظهرت لقطات للدمار الذي أحدثته إسرائيل في قطاع غزة.

وحصد الفيديو آلاف التعليقات، حيث قال الكثيرون إن هذا "دليل على الكراهية والعنصرية ومستوى مرعب من الدعاية للإبادة الجماعية"، حيث كتب أحد مستخدمي إنستغرام إن هذا "دليل لا يمكن إنكاره على أن الكراهية والعنصرية ليستا فطريتين، بل يتم تعلمهما"، فيما علق آخر قائلاً: "هذا التلقين الفاشي خطير للغاية على عالمنا. إنه يخلق تطرفا سيستمر لأجيال".