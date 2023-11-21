إيلاف من بيروت: لا صور تقريبًا، فهناك عدد قليل من الصحفيين في غزة، وعددهم أقل في المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل. تم تصوير مقاطع الفيديو القليلة التي تم إصدارها إلى حد كبير من قبل اللاجئين أنفسهم.

يقسم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة إلى قسمين منذ نحو أسبوعين. في الشمال، يقوم الجيش الإسرائيلي بمطاردة مقاتلي حماس ومراكز القيادة ومستودعات الأسلحة. هناك قنابل في كل مكان، والوضع الإنساني تصفه جميع المنظمات الدولية بأنه خطير للغاية.

منذ أن شنت إسرائيل حرباً ضد حماس، رداً على الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، طلبت من الفلسطينيين الفرار جنوب نهر وادي غزة. في كل صباح، عند شروق الشمس، تغادر مئات العائلات المذعورة منازلها. يحمل العديد منهم الرضع والأطفال الصغار، ويدفع آخرون كبار السن على الكراسي المتحركة.

جثث على الطريق

كانت صحيفة "داغبلادت" النروجية على اتصال بعدد من الفلسطينيين الذين رحلوا، أو يعرفون آخرين فروا من هذا الطريق، الذي كان يحاصره ويسيطر عليه الجنود الإسرائيليون خلال الأسبوعين الماضيين. يتحدث اللاجئون عن عمليات تفتيش وإعدام. كانت الرحلة صعبة ومهينة للغاية، كما يقول سعدي (61 عامًا)، أعادته الرحلة مباشرة إلى عام 1948، عندما طرد ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني من إسرائيل إلى الدول العربية المجاورة، حيث لا يزال الفلسطينيون يعيشون في مخيمات اللاجئين.

كان السعدي يحمل أهم ممتلكاته في حقيبة ظهر صغيرة. يقول: "خرجنا معًا من وسط مدينة غزة ومررنا بالقوات والدبابات الإسرائيلية. وكانت هناك جثث لأطفال أيضًا على طول الطريق. وعلى بعد 20 مترًا، تم إطلاق النار على أحدهم، خرجت عن الخط فأصبت برصاصة في رأسي".

رأى طالب تكنولوجيا المعلومات طارق ياغي دبابات و"جثثًا يمينًا ويسارًا"، بينهم "أطفال قتلى". يقول لقناة أن بي سي: "لم تكن رحلة، بل كانت تعذيباً".

كانت "داغبلادت" على اتصال بالجيش الإسرائيلي، الذي لم يعلق على الادعاءات المحددة في هذه القضية، من دون إعطائه أوقات وإحداثيات محددة لكل حادث على حدة. وبحسب ما رد الجيش الإسرائيلي في بريد إلكتروني: "في تناقض صارخ مع هجمات حماس المتعمدة على الرجال والنساء والأطفال الإسرائيليين، يتبع جيش الدفاع الإسرائيلي القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".

اعتقال الآلاف

على الرغم من أن إسرائيل طلبت من جميع الفلسطينيين الفرار جنوبًا مدة شهر، إلا أن "مئات الآلاف" من الفلسطينيين ظلوا في الشمال الذي تسيطر عليه إسرائيل الآن، وفقًا للأمم المتحدة. وهؤلاء هم الأشخاص الذين لا يريدون - أو لا يستطيعون- الفرار إلى الجنوب بسبب القتال العنيف، كما يقول ينس لايرك، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، لموقع صحيفة "داغبلادت".

تحدثت الصحيفة النروجية للعديد من الفلسطينيين، الذين قالوا إنهم يفضلون الموت في وطنهم على الموت أثناء الفرار، لأن "لا مكان آمنًا في غزة".

كان زوجان مسنان من فريدريكستاد في غزة لزيارة أطفالهما وأحفادهما عندما بدأت الحرب. والآن هم وعائلتهم الممتدة محاصرون في الشمال. "هناك الكثير من القصف. ليس لديهم طعام أو ماء، والرجل في حالة صحية سيئة بعد إصابته بسكتتين دماغيتين ومرض السكري. ولا يجوز للزوجة أن تذهب بنفسها"، كما تقول لبنى حسونة، الفلسطينية النرويجية، التي عادة ما تساعد الزوجين في منزلهما في فريدريكستاد، لأنهما فقيران.

في يوم الجمعة من الأسبوع الماضي حصل آخر اتصال بالزوجين. تقول حسونة: "لم أتلق ردًا، وأرى أن الرسالة لم تتم قراءتها. أتمنى أن يكونا بخير".

تنهشها الكلاب

لم تعد المستشفيات في شمال غزة تعمل. ولا توجد منظمات إغاثة تعمل هنا الآن. ولذلك، يفر كل يوم آلاف الفلسطينيين من الشمال، على الطريق الرئيسي. التعليمات التي يتلقاها هؤلاء، هي كما يلي: "نجتمع في وسط مدينة غزة في الصباح. نسير معًا بهدوء على طول طريق صلاح الدين. لا ترتدي ملابس ملونة ولا تحمل أشياء كثيرة. عندما ترون الجنود والدبابات الإسرائيلية، انظروا إلى الأمام مباشرة. سيروا بهدوء وأبرزوا بطاقات الهوية والعلم الأبيض. إذا أسقطتم شيئًا على الأرض، لا تلتقطوه".

ما كان قبل 7 أكتوبر الطريق الرئيسي الأكثر ازدحاماً في غزة، أي طريق صلاح الدين، أصبح الآن طريقاً لهروب عشرات الآلاف من المدنيين. يقول الجيش الإسرائيلي إنه فتح "ممراً" إنسانياً على طول الطريق الرئيسي، بينما يروي الفلسطينيون مشاهد وتجارب مروعة هنا. قال الفلسطيني النرويجي عبد الله أبو دية: "ثمة جثث واشلاء جثث الطريق. الرائحة كريهة. الكلاب تأكل الجثث لأنها لا تجد طعامًا أيضًا. إنه أمر فظيع".

إعدام أمام الأطفال

الطريقة الوحيدة للفرار من شمال غزة هي سيرًا على الأقدام أو على صهوة حمار. يقول رجل موجود حاليا في جنوب غزة لموقع "داغبلاديت" إن ابن أخيه أكمل هذه المسيرة السبت الماضي، هاربًا مع زوجته وبناتهما الأربع، وجميعهن تحت سن 11 عامًا، ساروا مع مجموعة كبيرة من اللاجئين على طريق صلاح الدين. وعندما وصلوا إلى منطقة الدبابات والجنود الإسرائيليين، رفع الجميع بطاقات هويتهم. وبحسب قوله، كان لدى الجنود كاميرات وميكروفونات. قال: "تم استدعاء الأشخاص من المجموعة وطلب منهم الوقوف بجانب بعضهم بعضًا. تم استدعاء رجل يرتدي معطفًا أبيض وطلب منه قراءة رقم هويته. وقبل أن يكملها، أصيب برصاصة قناص في رأسه".

قال أيضًا إنه رأى العديد من الجثث الأخرى في المكان نفسه، وهو لا يعرف ماذا حدث لهم. أضاف: "تتم عمليات الإعدام أمام المجموعة بأكملها، بما في ذلك الأطفال الصغار". اختارت صحيفة "داغبلادت" عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية.

تركت ابني

يحكي رجل في جنوب غزة عن أحد معارفه الذين شهدوا أيضًا عملية إعدام أمام عينيه وأمام عائلته بأكملها. ويروى أيضًا عن أم رأت ابنها يُطلق عليه الرصاص في المكان نفسه، وكان عليها أن تترك ابنها مرميًا في الأرض وتسير. يقول آخرون أيضًا إنهم شاهدوا جثثًا في الشوارع.

شوهدت امرأة ميتة وفتاة صغيرة في سيارة تعرضت للقصف. كما تلقى عدد من وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك وكالة أسوشييتد برس، أوصافًا مماثلة من اللاجئين. قالت امرأة لشبكة "سي أن أن": "الطريق طويل. مررنا بأجساد بشرية ممزقة، الأطفال مرهقون. كبار السن لا يستطيعون المشي. رأينا الدمار والجثث في كل مكان. الجنود في الدبابات يطالبون بتفتيش الشباب. ورأينا رجلاً يخلع ملابسه".

ممرات الموت

يوم السبت، تم منح الإذن أيضًا للفلسطينيين بالفرار إلى جنوب غزة عبر الطريق الساحلي. يظهر أيضًا مقطع فيديو في حي الرشيد العديد من الجثث.

وصف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، الممرات الإنسانية بأنها "مجرد ممرات للموت"، فالجثث تركت على الطريق عدة أيام، وطلب من الصليب الأحمر مساعدة سيارات الإسعاف المحلية في انتشال الجثث، بحسب أسوشيتد برس.

لكن، لدى إسرائيل تفسير آخر: أوضح الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن قواتهم تعرضت لإطلاق النار من حماس أثناء محاولتها إنشاء ممرات مدنية، وأن حماس تمنع المدنيين من المغادرة.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "داغبلادت" النروجية