إيلاف من دبي: أظهر استطلاع للرأي أن السويسريات والسويسريين منقسمون بشأن المسؤوليّة عن الحرب القائمة حاليّاً في الشرق الأوسط. فبينما تؤيد الأغلبية "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وتعليق سويسرا للمساعدات، وفرض حظر على حماس، يريد معظمُ الأشخاص المستطلعة آراؤهم وقفاً إنسانياً لإطلاق النار.

بحسب موقع "سويس إنفو" السويسري بنسخته العربية، أجرى معهد سوتومو استطلاع الرأي الحالي عبر الإنترنت، وشارك فيه 16157 سويسريًا وسويسرية من البالغين والبالغات في الجهات الناطقة بالألمانية والفرنسية من البلاد، وذلك في الفترة الممتدّة من 10 إلى 15 نوفمبر عبر موقع "بليك". أجري الاستطلاع بهامش خطأ يزيد أو ينقص عن 2.6 نقطة مئوية.

واضح إلى حد ما

أشار الاستطلاع إلى أن 40 في المئة من المشاركات والمشاركين يرون أن المسؤولية في الحرب القائمة حاليّاً في الشرق الأوسط تقع "بشكل واضح" أو "بشكل واضح إلى حد ما" على عاتق الجانب الفلسطيني، بينما يرى 33 في المئة أنّها تقع "بشكل واضح" أو "بشكل واضح إلى حد ما" على عاتق الجانب الإسرائيلي، ويعتقد 27 في المئة أن كلا الجانبين يتحملان مسؤولية متساوية.

يعتقد 72 في المئة من المشاركات والمشاركين أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، والرد عسكرياً، في غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي. في الوقت نفسه، يرى 58 في المئة أنّ موافقة سويسرا على قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية موقف "عادل" أو "عادل تماماً"، كما تقول أقلية معتبرة تمثّل 36 في المئة أن ذلك "خاطئ" أو "خاطئ تماماً".

يعتقد نحو ثلثيْ من شملهم الاستطلاع (67 في المئة) أن على سويسرا تعليق المساعدات المالية للأراضي الفلسطينية المحتلة مؤقتًا، إلّا أن الغالبية العظمى (84 في المئة) تعتقد أن للفلسطينيات والفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم المستقلة، من خلال "حل الدولتين".

تعاطف مع السّكان

وفقًا لموقع "سويس إنفو"، كانت الآراء حول سكان إسرائيل وفلسطين متوازنة نسبيًا: كان لدى 52 في المئة من المشاركين والمشاركات مشاعر "إيجابية جدًا" أو "إيجابية إلى حد ما" تجاه الإسرائيليين، في حين كان لدى 24 في المئة مشاعر "سلبية جدًا" أو "سلبية" تجاههم، وكان للربع (24 في المئة) مشاعر منقسمة.

في ما يتعلق بقطاع غزة، قال 45 في المئة من أفراد العينة التي شاركت في الاستطلاع إنّ لديهم مشاعر "إيجابية جداً" أو "إيجابية إلى حد ما" تجاه الفلسطينيات والفلسطينيين الذين يعيشون هناك، في حين أن 30 في المئة لديهم مشاعر "سلبية جداً" أو "سلبية إلى حد ما" تجاههم، بينما كان للربع (25 في المئة) مشاعر منقسمة.

لا تعاطف مع حماس

كانت الآراء واضحة بالنسبة لقادة ومجموعات الجانبين: 62 في المئة لديهم مشاعر سلبية تجاه الحكومة الإسرائيلية الحالية، مقارنة بـ 18 في المئة ممّن يقولون إنّ لديهم مشاعر إيجابية. وكانت ردات الفعل تجاه المستوطنين في الضفة الغربية سلبية لدى 66 في المئة من أفراد العينة المشاركة.

وكان رفض حماس، التي تسيطر على السلطة في قطاع غزة، قاطعاً: 92 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع لديهم مشاعر سلبية تجاه المنظمة وقادتها، في حين أن 3 في المئة لديهم مشاعر "إيجابية إلى حد ما" تجاههم.

أيدت الأغلبية (80 في المئة) حظر سويسرا حركة حماس، كما أيد 70 في المئة من المشاركين والمشاركات في الاستطلاع حظر التظاهرات في سويسرا عندما يُحتمل ظهور رموز وشعارات معادية للسامية خلالها. ويعتقد أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع أنه لم يعد بإمكانهم في سويسرا التعبير عن رأيهم حول الحرب في الشرق الأوسط: 33 في المئة يشعرون أن انتقاد إسرائيل لم يعد حرًّا، و18 في المئة يشعرون بنفس الشيء بشأن انتقاد فلسطين. مع ذلك، يرى 42 في المئة أنّ بإمكانهم في سويسرا التعبير عن آرائهم حول الحرب في الشرق الأوسط.