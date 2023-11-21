إيلاف من بيروت: انخفض معدل تأييد الرئيس جو بايدن إلى أدنى مستوى خلال رئاسته (40 في المئة) حيث لا توافق أغلبية كبيرة من جميع الناخبين على تعامله مع السياسة الخارجية والحرب بين إسرائيل وحماس، وفقًا لأحدث استطلاع وطني أجرته شبكة إن بي سي نيوز .

يتجلى تأكل شعبية بايدن بشكل أكثر وضوحا بين الديمقراطيين، الذين يعتقد أغلبهم أن إسرائيل ذهبت بعيدا جدا في عملها العسكري في غزة، وبين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما، حيث رفض 70 في المئة منهم طريقة تعامل بايدن مع الحرب.

وقال خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي جيف هورويت من شركة هارت ريسيرش أسوشيتس: "جو بايدن في تراجع بسبب الطريقة التي ينظر بها الأميركيون إلى سلوكه في السياسة الخارجية". وقال مسؤول استطلاعات الرأي الجمهوري بيل ماكينتورف إنه لا يستطيع أن يتذكر عندما غيرت الشؤون الخارجية المشهد السياسي الأميركي، مضيفًا: "هذا الاستطلاع مذهل، بسبب تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على بايدن".

أداء خارجي

وفقًا للاستطلاع، فإن 40 في المئة من الناخبين المسجلين يوافقون على أداء بايدن الوظيفي، بينما يعارضه 57 في المئة، وهو ما يمثل أدنى مستوى على الإطلاق منذ أن أصبح رئيسًا. في سبتمبر، قال 46 في المئة من هؤلاء الناخبين إنهم يوافقون على أداء بايدن الوظيفي. الآن؟ انخفضت نسبة التأييد إلى 31 في المئة بين هؤلاء الناخبين.

في انخفاض آخر بالنسبة للرئيس، وافق 33 في المئة فقط من جميع الناخبين على تعامل بايدن مع السياسة الخارجية، ما يمثل انخفاضًا بمقدار 8 نقاط عن سبتمبر. ويقارن ذلك بـ 62 في المئة من الناخبين، بما في ذلك 30 في المئة من الديمقراطيين، الذين يقولون إنهم لا يوافقون على تعامل الرئيس مع السياسة الخارجية.

ويوافق 34 في المئة فقط من إجمالي الناخبين على طريقة تعامل بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس، مقابل 56 في المئة يقولون إنهم لا يوافقون على ذلك. يقول نصف الناخبين الديمقراطيين فقط (51 في المئة) إنهم يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب، مقارنة بأغلبية المستقلين (59 في المئة) والجمهوريين (69 في المئة) الذين يقولون إنهم لا يوافقون على ذلك.

انقسام ديمقراطي

الديمقراطيون منقسمون بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس. يأتي استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة إن بي سي نيوز بين 10 و14 نوفمبر بعد أكثر من شهر من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي، والحرب اللاحقة في غزة، والتي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين الآخرين.

وجد الاستطلاع أن أغلبية من الناخبين الأميركيين، 47 في المئة منهم، يعتقدون أن إسرائيل تدافع عن مصالحها في الحرب، وأن عملياتها العسكرية في غزة لها ما يبررها. بالمقارنة فإن 30 في المئة يعتقدون أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تجاوزت الحد وغير مبررة. ويقول 21 في المئة آخرون إنهم لا يعرفون ما يكفي لإبداء رأيهم. مع ذلك، من بين الناخبين الديمقراطيين، يعتقد 51 في المئة أن إسرائيل ذهبت أبعد من اللازم، مقابل 27 في المئة يقولون إن العمليات العسكرية الإسرائيلية مبررة.

وبينما يؤيد أغلبية الناخبين (55 في المئة) تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لإسرائيل، فإن ما يقرب من نصف الديمقراطيين (49 في المئة) يقولون إنهم يعارضون هذه المساعدة.