إيلاف من بيروت: قتل صحافيان من قناة الميادين ومدني الثلاثاء في قصف إسرائيلي في جنوب لبنان، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اللبنانية.

وقالت الوكالة إن ثلاثة مواطنين (صحافيان ومدني) قضوا في قصف إسرائيلي لمثلث طيرحرفا الجبين في جنوب لبنان، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ الصباح الى أربعة قتلى، وذلك بعد مقتل مسنة وإصابة حفيدتها في غارة إسرائيلية.

وكان الطيران الإسرائيلي قد أغار على المنازل المأهولة في بلدة كفركلا ، ما ادى الى سقوط المواطنة لائقة سرحان (80 عامًا) واصابة حفيدتها ألاء القاسم بجروح، نقلت على إثرها الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.

إلى ذلك، نعت قناة الميادين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري، اللذين لقيا نحبهما نتيجة استهداف إسرائيلي لموقعهما في جنوب لبنان.

في 13 أكتوبر الماضي، قتلت قذيقة إسرائيلية مصور وكالة رويترز عصام عبدالله، وأصابت 6 صحافيين آخرين في بلدة علما الشعب. وأصيبت كريستينا عاصي، الصحفية في "فرانس برس"، بجروح بالغة في ساقها، إلى جانب الصحفي الأميركي، ديلان كولينز، من الوكالة نفسها. كذلك أصيبت كارمن جوخدار، مرالسة قناة الجزيرة بجنوب لبنان، بجروح في الحادثة نفسها.