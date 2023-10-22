إيلاف من لندن: قرر اتحاد الصحافيين العرب الاحد انشاء منصة لكشف التضليل الإسرائيلي ودعا المؤسسات الإعلامية العربية الى عدم استضافة مجرمي الحرب الإسرائيليين وخاصة من يحرضون على قتل الفلسطينيين.

وشددت الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب عقب اجتماع طارئ لها في القاهرة اليوم برئاسة رئيس الاتحاد رئيس نقابة الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه على الرفض بقوة لكل أشكال تصفية القضية الفلسطينية من خلال سياسة الإبادة العرقية ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن وتقتيل وتجويع الفلسطينيين والتدمير الممنهج لكل مقومات العيش الآمن والكريم فى غزة وفى الضفة الغربية .

فضح التضليل الإسرائيلي

وفي مواجهة موجة التضليل الإعلامي الذي تمارسه أغلب وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية قررت الأمانة العامة للاتحاد "إنشاء منصة دائمة لكشف الحقائق بدءاً بما يحدث فى غزة والضفة الغربية وسيرصد الاتحاد كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه المنصة التي يعتبرها قلب الدفاع عن أخلاقيات المهنة الصحفية.. وطالبت "المؤسسات الإعلامية العربية بوقف استضافة مجرمي الحرب الصهاينة خصوصاً الذين يحرضون على قتل الفلسطينيين ويبررون الجرائم الصهيونية".

ورفضت الاتحاد "استهداف الصحفايين بتهمة الانحياز للشعب الفلسطيني ونعتبرها استكمالاً لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين وأخلاقيات المهنة".

لا اختزال للقضية الفلسطينية

ورفض الاتحاد اختزال القضية الفلسطينية فى الجوانب الإنسانية وتغييب عمقها التاريخي لكونها قضية احتلال واغتصاب أرض فلسطينية تستوجب حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس وبكل الوسائل التي تبيحها القوانين الدولية .

ودان بشدة "الجرائم الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري".. وطالب منظمة الأمم المتحدة والرأي العام الدولي "بضرورة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وتوفير الحماية القانونية والفعلية والسياسية للشعب الفلسطيني".

وأكد على "ضرورة ملاحقة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي عن كل جرائم الحرب التي اقترفها فى حق الفلسطينيين وتطالب باعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا ".

الاستهداف الممنهج للصحافيين

وحيا الاتحاد العام للصحافيين العرب "صمود الشعب الفلسطيني المنسجم مع الإرادة الشعبية للشارع العربي والجهود العربية والدولية التي تبذل لوقف الحرب وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ورفض التهجير القسري وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلي غزة"...و"الجهود المصرية لفتح المعبر واستدامة وصول المساعدات المطلوبة لغزة".

كما رفض الاتحاد بكل قوة "الاستهداف الممنهج للصحافيين من خلال الاغتيال وقصف المنازل ومقرات المؤسسات الإعلامية ".. ودان " محاولة كيان الاحتلال إغلاق المؤسسات الإعلامية والقنوات التليفزيونية وذلك فى إطار سياسة التضييق وخنق الحريات الصحافية وممارسة جرائمها البشعة بلا رقيب ولا حسيب".. وشدد على الاتحاد الدولي للصحافيين "بضرورة التحرك المشترك لفضح هذه الممارسات ووضع حد لها واتخاذ كل التدابير من اجل التصدي لذلك ".

لجنة مشتركة مع الاتحاد الدولي

وأقر الاتحاد "دعوة الاتحاد الدولي للصحافيين لعقد اجتماع مشترك عاجل حول استهداف الصحافيين وضرورة ملاحقة المجرمين قضائياً وإغاثة عوائل شهداء الصحافة فى إطار جهد مشترك بين اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والهياكل الإقليمية والمهنية ذات الصلة وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذه الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".

وقررت الأمانة العامة للاتحاد البقاء "فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والتواصل مع المنظمات العربية والدولية لتنسيق المواقف والإجراءات الواجب اتخاذها لنصرة للحق الفلسطيني".

وكانت الامانة العام للاتحاد الصحافيين العرب قد عقدت بمقر الاتحاد في القاهرة اليوم اجتماعاً طارئاً حول الأوضاع في غزة.

وشارك في الاجتماع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد بالإضافة إلى نقيبي الصحافيين الفلسطينيين والصحافيين المصريين حيث تمت مناقشة "الاعتداء الهمجي الذي تتعرض له غزة وفلسطين على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم والجرائم اليومية لقوات الاحتلال بقتل واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والصحفيين والانحياز الفاضح للإعلام الغربي لصالح الجرائم الصهيونية" كما قال مصدر في الاتحاد.