القدس: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إن هناك تقدماً يتحقق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة. وذكر بيان صادر عن مكتب نتانياهو، حسب "رويترز"، أنه قال لجنود احتياط: "نحقق تقدماً... لا أعتقد أنه يستحق أن نصفه بأنه كبير جداً. ليس بعد؛ لكنني آمل أن تكون هناك أخبار جيدة قريباً".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مجلس الحرب ومجلس الوزراء الأمني المصغر والحكومة سيعقدون اجتماعات، اليوم الثلاثاء، في ضوء تطورات صفقة إطلاق سراح المحتجزين في غزة. وأضاف نتانياهو عبر منصة "إكس" أن المجالس الثلاثة ستجتمع الساعات السادسة والسابعة والثامنة مساء اليوم على التوالي، فيما يعزز أنباء منذ صباح اليوم عن قرب الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" فيما يتعلق بالمحتجزين لدى الطرفين.



وقال مسؤولون من "حماس" إن الحركة سلّمت ردها وإن الكرة الآن في ملعب الجانب الإسرائيلي.