إيلاف من الرباط: جرى اختيار سفيرة المغرب لدى الولايات المتحدة، للا جمالة العلوي"سفيرة العام 2023"، من قبل غرفة التجارة الأميركية -العربية.



لالة جمالة العلوي سفيرة المغرب لدى واشنطن مع الرئيس السابق دونالد ترامب

وأبرز رئيس غرفة التجارة الوطنية الأميركية_العربية، ديفيد حمود، في بيان، أن للا جمالة العلوي ساهمت، تحت قيادة الملك محمد السادس، "في النهوض بشكل أكبر بالعلاقات بين المغرب والولايات المتحدة". وأشار حمود إلى أن "التزامها بتعزيز التفاهم الدولي ساعد الأميركيين على تقدير أكبر لدور المغرب، الذي يعد أحد أقدم حلفاء أميركا"، مسلطًا الضوء على الخصال المهنية والإنسانية لسفيرة المغرب.



مع الملكة الراحلة اليزابيث الثانية عندما كانت سفيرة لدى بلاط سان جيمس في لندن



وتربط المغرب بالولايات المتحدة علاقات عريقة مدعومة بشراكة استراتيجية تشهد تطورا حثيثا في جميع المجالات.

هذه الرؤية المشتركة التي تستشرف المستقبل ساهمت، بشكل خاص، في اعتراف واشنطن التاريخي في 2022، بسيادة المملكة الكاملة والتامة على مجموع ترابها، بما في ذلك أقاليمها الجنوبية(الصحراء).



مع الملك محمد السادس لدى تعيينها سفيرة في لندن

وجرى إحداث هذه الجائزة، التي حظيت بها سفيرة المغرب، في عام 2004، ويتم منحها سنويا لأحد أعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمد لدى الولايات المتحدة، تقديرا لمساهمته الاستثنائية في تطوير العلاقات التجارية الأميركية-العربية.

وتهدف غرفة التجارة الأميركية-العربية إلى تعزيز ودعم وتقوية التعاون التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة وبلدان العالم العربي.