إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة على لسان وزير خارجيتها اللورد ديفيد كاميرون الالتزام بتقديم المزيد من الدعم لإيصال المساعدات إلى غزة لمواجهة ازمتها المتفاقمة.

في اليوم الثاني من زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، حث وزير الخارجية البريطاني في الاجتماعات التي عقدت في إسرائيل على فتح إمكانية وصول أكبر للدعم المنقذ للحياة، بما في ذلك الإمدادات الطبية والوقود.

وتقود المملكة المتحدة الجهود الدولية لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة، وتعمل بشكل وثيق جنبًا إلى جنب مع الشركاء والحلفاء لتهدئة الوضع.

وخلال زيارته، واصل وزير الخارجية حث جميع الأطراف على إحراز تقدم بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس، الذي توسطت فيه قطر ومصر، للسماح بالإفراج عن عدد من الرهائن ووقف القتال وضمان الالتزام بالاتفاق بالكامل.

الطائرة الرابعة

مع وصول الطائرة البريطانية الرابعة للمساعدات الإنسانية إلى مصر، تتعهد المملكة المتحدة تمويل مساعدات إضافية لغزة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.

بعد سلسلة من الاجتماعات مع كبار السياسيين الإسرائيليين الخميس، تركز محادثات وزير الخارجية الجمعة على الكيفية التي يمكن بها جهود المملكة المتحدة أن تساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وناقش كاميرون أيضًا دعم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك من خلال التدريب وبناء القدرات، والتطلع إلى حل سياسي طويل الأمد للأزمة.

واجتمع وزير الخارجية أيضًا بوكالات الإغاثة التي تقدم الدعم الإنساني الذي تموله المملكة المتحدة في غزة.

دعم إضافي

أعلن كاميرون أن المملكة المتحدة ستقدم مبلغًا إضافيًا قدره 30 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية لدعم الشركاء الموثوق بهم، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الموجودة على الأرض، لتقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى الناس في غزة.

بهذا، يصل المبلغ إلى 60 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإضافية التي أعلنتها المملكة المتحدة للمدنيين الفلسطينيين منذ بدء الأزمة في أكتوبر.

وقال وزير الخارجية: "يحدونا الأمل أن يشهد اليوم إطلاق سراح الرهائن، وأحث جميع الأطراف على مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح كل رهينة. وسيسمح هذا التوقف أيضًا بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان غزة".

أضاف: "أنا فخور بأن رحلة بريطانية رابعة تحمل إمدادات حيوية هبطت في مصر اليوم، ويمكنني أن أعلن عن تمويل جديد بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني سيتم إنفاقه على المساعدات الحيوية مثل المأوى والمؤن الطبية".

حماية المدنيين

وبحسبه، ضروري حماية المدنيين من الأذى، "ونحن نبحث بشكل عاجل عن كافة السبل لإيصال المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الطرق البرية والبحرية والجوية".

ويأتي التمويل الإضافي اليوم مع هبوط الطائرة البريطانية الرابعة التي تحمل مساعدات إنسانية في العريش بمصر لنقلها إلى غزة. وحملت رحلة سلاح الجو الملكي البريطاني 23 طناً من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 4,500 بطانية و4,500 حصيرة نوم لتوزيعها من قبل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس: "يواصل سلاح الجو الملكي البريطاني الوفاء بالتزام المملكة المتحدة بمساعدة المحتاجين من خلال تسيير رحلات جوية إلى المنطقة لتقديم الدعم الإنساني العاجل الذي سينقذ أرواح المدنيين".