هنأ رئيس جمهورية العراق في الذكرى الـ 99 لتأسيس وزارة الخارجية العراقية، في تدوينة كتبها عبر حسابه على منصة "اكس"، وجاء فيها: "نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى وزير الخارجية وكادر الوزارة مُثمنين دورهم في تعزيز مكانة البلد في المحافل الدولية".

وأكد رئيس الجمهورية دعمه لـ "الجهود الدبلوماسية في مواصلة العمل لإيصال الصورة الحقيقية المشرّفة للعراق إلى المجتمع الدولي".

بدوره، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قدم التهاني لمناسبة ذكرى تأسيس الوزارة. وكتب في تدوينة له على منصة "اكس": "نحتفي، جميعًا، بالذكرى الـ 99 لتأسيس وزارة الخارجية العراقية، وانطلاق العمل الدبلوماسي المُعبّر عن مواقف العراق في المحافل الدولية".

وأضاف، "‏تمثل خارجيتنا، اليوم، بيتًا لخدمة العراق ومصالحه، وساحة لا غنىً عنها للعمل والتعاون الطموح مع كلّ الأمم الشقيقة والصديقة، على وفق منهج الانفتاح المنتج والتوازن الإيجابي في العلاقات".

واختتم بالقول: "‏نشدّ على أيادي العاملين في الدبلوماسية العراقية، ونُكبِر فيهم حمل الأمانة والمسؤولية، وتفانيهم في سبيل الواجب".