شدد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، على دعم عمل لجنة الصداقة العراقية الأرمينية.

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان: إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، زار اليوم مقر الجمعية الوطنية الأرمينية، والتقى رئيسها ألين سيمونيان، وحضر اللقاء عضو مجلس النواب محمد صديق، ووكيل وزير الخارجية محمد حسين بحر العلوم وعدد آخر من المسؤولين".

وبحث رشيد في تطورات الأوضاع السياسية على الساحة الدولية، مشيراً الى "ضرورة توسيع أطر التعاون القانوني والتشريعي بين البرلمانين العراقي والأرميني من خلال تفعيل آليات التواصل بين الطرفين".

لقاءات

والتقى رشيد برئيسي الجمهورية والوزراء الأرمينيين وبحث معهما في اتفاقات وخطط عمل مستقبلية تخدم تطلعات البلدين الصديقين في التطور والرفاه، لافتا إلى "حالة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي يعيشها العراق مما يشجع على دخول الشركات في قطاع الاستثمار والإعمار".

وأكد رئيس الجمهورية "أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين واعتماد السبل الكفيلة بتطوير العمل البرلماني والتشريعي"، لافتا الى "ضرورة دعم عمل لجنة الصداقة العراقية الأرمينية".

وأشار إلى أن "العراق بلد ذو تاريخ ويملك حضارة عريقة هي الأساس للتشريع والقانون في العالم".

بدوره أعرب سيمونيان عن سعادته بلقاء رئيس الجمهورية، مؤكداً "رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع العراق ليشمل مجالات عدة وبما يحقق مصالح البلدين الصديقين".