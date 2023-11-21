أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أن العراق اليوم يحظى بعلاقات متميزة مع جميع دول العالم.

وقال رشيد خلال اجتماعه مع طاقم السفارة العراقية في العاصمة الأذربيجانية باكو أن من أولويات بعثات العراق الدبلوماسية إيصال الصورة الحقيقية عن العراق الجديد ومدى التحسن الواضح في الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي".



رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد مجتمعًا مع طاقم السفارة العراقية في أذربيجان



وشدد على أهمية دور السفارة في تشجيع الشركات الاستثمارية في أذربيجان للعمل في العراق للتطوير القطاع الاقتصادية والسياحي.

ولفت الى أن "العراق اليوم يحظى بعلاقات متميزة مع جميع دول العالم على مختلف المستويات وهو بيئة خصبة ومناسبة للاستثمار في مختلف القطاعات".

إلى أرمينيا

توجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إلى أرمينيا في زيارة رسمية.

وذكر بيان مكتبه الإعلامي انه اختتم زيارته لجمهورية أذربيجان وتوجه إلى أرمينيا في زيارة رسمية.