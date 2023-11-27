إيلاف من لندن: أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي أمام مجلس العموم، اليوم الإثنين، أن إجراءات الحد من الهجرة غير الشرعية لا تزال قيد المراجعة.

وكشفت الأرقام الرسمية عن ارتفاع قياسي في صافي الهجرة للمملكة المتحدة، في حين تكافح الحكومة لإقناع نوابها بأنها تستطيع ممارسة السيطرة على حدود المملكة المتحدة.

وفي الشهر المقبل، سيعرض رئيس الوزراء ريشي سوناك نتائج المراجعة إلى جانب تفاصيل المعاهدة الجديدة مع رواندا وتشريعات الطوارئ لتمكين إرسال المهاجرين إلى رواندا للمعالجة، وسط انقسام متزايد داخل حزب المحافظين حول كيفية المضي قدمًا في عملية إعادة المهاجرين. الهجرة.

أول ظهور

واعترف وزير الداخلية الجديد، في أول ظهور له أمام النواب بأن بريطانيا لم تؤكد بعد سيطرتها على القادمين إلى البلاد أمام النواب. وقال كليفرلي إنه يجب الحد من الهجرة القانونية وأن الهجرة غير الشرعية يجب أن تكون صفرا.

واشار وزير الداخلية إلى مجموعة من الخيارات التي ستقترحها الحكومة للحد من الهجرة القانونية، من منع العمال من إحضار المعالين، أو قصرهم على قريب واحد، وزيادة الحد الأدنى للرواتب للعمال المهرة ووضع حد أقصى لأعداد العاملين في مجال الرعاية بشكل عام.

وأكد كليفرلي على أن الخطة الحالية لمنع الطلاب الأجانب من جلب المُعالين والتي على وشك التنفيذ يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا أيضًا.

ترحيل اللاجئين

ومع ذلك فمن المرجح أن يواجه وزير الداخلية تحديات من النواب المعنيين بتأكيده على أن سياسة ترحيل اللاجئين رواندا ليست "رصاصة فضية" ومقاومته لفكرة أن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد يحدث في نهاية المطاف فرقا حاسما في وقف الأنشطة الصغيرة وخصوصا القوارب التي تعبر القناةالإنكليزية.

وفي الأيام المقبلة، يجب على سوناك وكليفرلي اتخاذ أحد القرارات الأكثر أهمية خلال فترة وجود هذه الحكومة في السلطة بشأن مدى قسوة تشريع الطوارئ لفرضه عبر رواندا.

وهناك ضغوط هائلة من جانب حزب المحافظين لتمرير قانون ينص على أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من تشريعات حقوق الإنسان لا تنطبق على سياسة رواندا، في حين أن هناك مخاوف في الحكومة من أن مجرد القيام بهذا قد يثير غضب الحلفاء في المجتمع الدولي الذين يحتاجون إلى التدخل.