تسري تساؤلات حول تأجيل موعد إضاءة شجرة الميلاد أمام البيت الأبيض ضمن الاحتفالات المقررة هذا العام، بعدما سقطت شجرة التنوب النرويجية المزينة التي يبلغ طولها 40 قدمًا بفعل الرياح القوية التي ضربت العاصمة الأميركية واشنطن.

UPDATE: The White House Christmas tree has been lifted by crane! It was toppled by wind earlier tonight @nbcwashington pic.twitter.com/XtSSty8gfV

في هذا السياق، أوضحت ياسمين شانتي، المتحدثة باسم خدمة المتنزهات الوطنية، أن الشجرة رُفِعَت وتم تثبيتها مجددًا بعد "استبدال الكابل المقطوع"، لكن الغموض يلفّ موعد إضاءتها وسط تكهنات بالتأجيل.

هيئة الأرصاد

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، قد ذكرت أن سرعة الرياح بلغت في مطار ريغان الوطني حوالي 20 ميلاً في الساعة صباح اليوم، وتم تسجيل عاصفة تبلغ سرعتها 40 ميلاً في الساعة عند الظهيرة.

يشار إلى أن موعد الكشف عن الشجرة كان مقررًا مساء يوم غد الخميس، على أن تكون مفتوحة للجمهور السبت المقبل، وفقًا لخدمة المتنزهات الوطنية، في حال لم يطرأ أي تأجيل بسبب الطقس.

Deck the Halls! This week, @FLOTUS unveiled the 2023 White House Holiday Display – capturing the theme of the “Magic, Wonder, and Joy” of the season.



Each room encourages you to embrace your inner child, indulge your senses, and delight in the holidays. pic.twitter.com/Mcvfo8khUI