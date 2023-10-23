إيلاف من لندن: وصل اسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، إلى دمشق بزيارة تأتي في إطار تجنيد سوريا والمليشيات الفاعلة على أرضها للحرب الدائرة في غزة، وفي سعي إيران لضرب المصالح الأميركية والاسرائيلية في المنطقة.

وقال مسؤول اسرائيلي لإيلاف أن الولايات المتحدة تقوم بتعزيز قواتها في المنطقة تحسبًا لاعتداءات من هذا المحور. ووجهت واشنطن تحذيرات واضحة للنظام السوري بأن لا ينخرط في هذه الحرب، وأن لا يسمح لاعتداءات من أراضيه على القوات الأميركية أو على إسرائيل.

الى ذلك تفيد المصادر من سوريا الى أن إيران لا تعطي للنظام السوري أي حساب، وزيارة قاآني هذه جاءت دون تنسيق معه مما أدى بإسرائيل الى قصف مطاري حلب ودمشق والتهديد بقصف منشآت حيوية أخرى في سوريا.

هذا وأشار مصدر عسكري أميركي الى أن الولايات المتحدة تقوم بتعزيز قواتها في المنطقة ولا تتوانى عن العمل لضرب كل من يحاول الاعتداء على قواتها وهي ستشارك في الحرب اذا توسعت دائرتها ووجهت انذارات لايران به ا الصدد وعززت من تواجدها العسكري في الخليج العربي وقرب اليمن بالاضافة الى حاملتي طائرات ومدمرات في البحر المتوسط.