قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون تلقى صورًا للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وحاملات طائرات أميركية في قاعدة نورفولك البحرية التقطها القمر الصناعي للتجسس الذي أطلقته بيونغ يانغ مؤخرًا للاستطلاع ومراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

في هذا السياق، قال خالد الخياري، الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ إن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أصدرت إخطارًا مسبقًا إلى خفر السواحل الياباني بشأن إطلاق صاروخ، لكنها لم تصدر إخطارات بخصوص سلامة المجال الجوي أو الملاحة البحرية إلى المنظمة البحرية الدولية أو منظمة الطيران المدني الدولي أو الاتحاد الدولي للاتصالات".

تنديد

وكانت بيونغ يانغ قد أبلغت مجلس الأمن الدولي الاثنين بأن إطلاقها لقمر صناعي لأغراض التجسس يندرج في إطار الدفاع المشروع عن النفس، بعد موجة تنديدات قادتها الولايات المتحدة.

واعتبرت قوى غربية واليابان وكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق القمر الصناعي الأسبوع الماضي، فيما اتهمت وكالة التجسس الكورية الجنوبية روسيا بمساعدة كوريا الشمالية في إطلاق القمر الصناعي بعد قمة كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سعيًا للحصول على دعم لحربها في أوكرانيا.