إيلاف من الدوحة: أعلنت الخارجية القطرية الخميس عن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة لليوم السابع بالشروط نفسها.

وقال بيان للخارجية القطرية: "أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية".

ونسبت وكالة الأنباء القطرية إلى الأنصاري تأكيده - بحسب البيان - "استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".

هذا هو التمديد الثاني للهدنة الإنسانية الموقتة بين حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، والسعي دؤوب للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، تمهيدًا لعودة العملية السياسية المرتكزة على حل الدولتين.