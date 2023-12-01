كانت الناشطة الفلسطينية عهد التميمي واحدة من بين 30 معتقلا فلسطينيا أطلقت إسرائيل سراحهم الأربعاء، كجزء من اتفاق التهدئة مع حماس.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها أطلقت سراح عدد من الرجال والنساء "من عدة منشآت".

وقبض على عهد، البالغة 22 عاما، أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بسبب منشور على موقع إنستغرام تقول عائلتها إنها لم تكتبه.

وأطلقت إسرائيل سراح أكثر من 200 فلسطيني في إطار الهدنة. وأطلقت حماس في المقابل سراح 70 امرأة وطفلا إسرائيليا.

وأظهرت الصور عودة عهد التميمي، التي كانت محتجزة في سجن الدامون بالقرب من مدينة حيفا الإسرائيلية، إلى الضفة الغربية في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

الإفراج عن الفلسطينية عهد التميمي بعد سجنها 8 أشهر إثر صفعها جنديا إسرائيليا في الضفة الغربية

وشوهد سجناء آخرون، لم يكشف عن أسمائهم بعد، وهم يجتمعون مع أفراد عائلاتهم.

ولم يعد منشور وسائل التواصل الاجتماعي الذي احتجزت عهد بسببه متاحا على الإنترنت، ولا الحساب الذي نشره، الذي يحمل اسمها وصورتها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها هددت "بذبح" المستوطنين اليهود، لكن والدتها قالت إن الحساب لا يخص ابنتها.

وقالت والدتها لوكالة فرانس برس للأنباء عند اعتقالها: "هناك العشرات من الصفحات [على الإنترنت] باسم عهد، تحتوي على صورتها، ولا علاقة لها بها".

Reuters عهد التميمي

وقضت عهد التميمي عندما كانت في السابعة عشرة ثمانية أشهر في السجن بعد صدور حكم عليها لصفع جندي إسرائيلي وركله، في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت عهد آنذاك في جلسة المحكمة إنها صاحت في الجنود الاسرائيليين لأنها رأتهم يطلقون الرصاص المطاطي على ابن عمها محمد في الرأس في اليوم ذاته.

وقال الجيش الاسرائيلي إنه أرسل الجنود إلى منزل التميمي، حيث كان شباب فلسطينيون يلقون الحجارة على قوات إسرائيلية، لتفريق المتظاهرين.

وتقول منظمات إنسانية إن قضية التميمي سلطت الضوء على "التعامل الإسرائيلي القاسي مع الأطفال والقصّر الفلسطينيين".

وتنتقد مجموعات مدافعة عن الحقوق المدنية الأنظمة الإسرائيلية، وتقول إنها يفتقر للقواعد الأساسية للحماية، ولا تعطي الضمانات بمحاكمات عادلة.

وأقرت قوات الجيش الإسرائيلي وقتها بأن أكثر من 1400 فلسطيني دون السن القانونية مثلوا أمام محكمة عسكرية خاصة بالأحداث، خلال السنوات الماضية.

من هي عهد التميمي؟

* ولدت في 31 يناير/كانون الثاني عام 2001 في الضفة الغربية

* كانت التميمي في الـ11 من العمر عندما استحوذت على الاهتمام الشعبي والإعلامي بعد أن ظهرت لأول مرة في مقطع فيديو تهدد جنديا إسرائيليا باللكم

* وهي في الـ14 من عمرها انتشر مقطع فيديو لها وهي تعض يد جندي إسرائيلي كان قد احتجز شقيقها لاشتباهه بأنه كان يلقي الحجارة على الجنود الإسرائيليين

* أصبحت عهد التميمي أيقونة وطنية بالنسبة للفلسطينيين، الذين رأوا في وقوفها في وجه جندي إسرائيلي مدجج بالسلاح شجاعة كبيرة. وأصبح وجه عهد في كل مكان وفي كل شارع وانتشرت اللوحات الجدارية لصورتها كما بدأ الفلسطينيون يحملون صورها في المظاهرات

* يعدها الكثير من الإسرائيليين شخصية عنيفة ومثيرة للشغب تسعى إلى الشهرة، كما يقولون، وإن عائلة التميمي استغلت لوقت طويل ابنتها، كما يتهمون العائلة باستخدام الفتاة في محاولة لإثارة جنود إسرائيليين ومن ثم تصويرهم