إيلاف من لندن: يعود الجيش الإسرائيلي، مع انتهاء التهدئة، للعمل العسكري في قطاع غزة. وتقول مصادر عسكرية لإيلاف أن الخطة القادمة ترتكز على ما تم إنجازه حتى الآن في شمال القطاع. ومنه سيتم التقدم بالقوات الموجودة في القطاع إلى مناطق أخرى.

تقوم القوات الإسرائيلية بالتقدم من الشمال إلى الوسط والجنوب وسوف يتركز العمل العسكري في مخيمات الوسط في قطاع غزة ومنها سوف يتقدم إلى الجنوب ومحاصرة خان يونس من كل الجهات.

سير العمل العسكري

في الطريق إلى خان يونس والجنوب، سيقوم الجيش الاسرائيلي، بحسب المصادر، بتقسيم القطاع إلى ثلاث مناطق: الشمال والوسط والجنوب من أجل الوصول بالنهاية إلى معاقل حماس الأساسية لخان يونس. ولكن قبل ذلك سيتم الانتقال من منطقة إلى منطقة بحسب المحاور التي يسيطر عليها الجيش، لينتقل من الأسهل إلى الأصعب على حد قول المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن المحطة الأخيرة للجيش الإسرائيلي ستكون باحتلال خان يونس بعد استكمال احتلال المناطق الأخرى والقضاء على قدرات حماس فيها. ويشير ضابط كبير إلى أن نهاية العملية سوف تكون في خان يونس، وأن صورة النصر ستكون على ما يبدو، بحسب الضابط، في خان يونس.

إلى ذلك تفيد المعلومات إلى أن خطة الجيش الإسرائيلي ستتركز على العمل العسكري بمعزل عن أيام التهدئة، التي قد تكون خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ بالحسبان تحركات السكان الأبرياء وانتقالهم من منطقة إلى أخرى. وهذا ما طرحته حكومة الحرب الإسرائيلية على أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي خلال لقائه مؤخراً.