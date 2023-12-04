جاكرتا: ما زال عشرة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين بعد فيضانات وانزلاق للتربة في قرية قرب بحيرة توبا في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفق ما أفاد مسؤول في جهاز الإنقاذ الاثنين.

وقع انزلاق التربة والفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية في مناطق سكنية في قرية في مقاطعة شمال سومطرة في وقت متأخر الجمعة، ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 78 عاما وجرف عشرات المنازل وتدمير فندق.

وأُعلن بداية عن فقدان أثر 11 شخصا لكن عناصر الإنقاذ عثروا على جثة أخرى الاثنين، وفق ما أفاد بوديونو، مدير جهاز البحث والإنقاذ "ميدان".

ومن بين المفقودين طفل يبلغ ست سنوات وآخر في الثامنة من عمره.

قسّمت جهود البحث بين المياه واليابسة إذ يبحث غواصون وقوارب عن المفقودين فيما تجري عمليات بحث في محيط بحيرة توبا، بحسب بوديونو.

وذكر بأن فرق البحث تقوم برصد الموجات الصوتية خشية أن تكون الجثث انجرفت إلى أكبر بحيرة بركانية في العالم.

وتم إجلاء نحو 140 شخصا من القرية، بحسب الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ باسارناس.