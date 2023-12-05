إيلاف من أبوظبي: وقع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الإثنين "إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة"، بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم الملك محمد السادس إلى الإمارات.

كما تبادل الجانبان خلال مراسم جرت في قصر الوطن في أبوظبي عدداً من مذكرات التفاهم:

1 ــ مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المملكة المغربية تبادلها من جانب الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومن جانب المغرب محمد ربيع لخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.

2 ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاع الماء تبادلها من جانب دولة الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومن الجانب المغربي نزار بركة وزير التجهيز والماء.

3 ــ مذكرة حول شراكة إنمائية تبادلها محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن جانب المغرب فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

4 ــ مذكرة تفاهم بين آدنوك والمكتب الشريف للفوسفات(OCP) تبادلها من جانب دولة الإمارات محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومن الجانب المغربي مصطفى التراب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات.

5ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في مشاريع قطاع الطاقة تبادلها سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب.

6 ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري تبادلها مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومن جانب المغرب محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

7 ــ مذكرة بشأن تعاون استثماري في قطاع المطارات تبادلها محمد حسن السويدي وزير الاستثمار الإماراتي ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك المغربي.

8 ــ مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ تبادلها محمد حسن السويدي ومن الجانب المغربي نزار بركة وزير التجهيز والماء.

9 ــ مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع "أنبوب الغاز المغرب ـ نيجيريا" تبادلها من جانب الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وأمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب.

10 ــ مذكرة للتعاون المشترك في قطاع "الأسواق المالية وسوق الرساميل"، تبادلها محمد حسن السويدي وزير الاستثمار في الإمارات ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب.

11 ــ مذكرة تفاهم بشأن شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار تبادلها معالي حسن السويدي ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار في المغرب.

12 – مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تخزين المعلومات تبادلها من جانب الإمارات محمد حسن السويدي ومن جانب المغرب محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار.