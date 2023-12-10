مانيلا: أعلن الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الأحد أنّ "الاستفزازات الصينية لن ترهب" بلاده، وذلك بعد اصطدام زورق فيليبيني بسفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين في مياه يتنازع عليها البلدان في بحر الصين الجنوبي.

وقال ماركوس في بيان على فيسبوك "لن يتمّ ترهيبنا".

وأضاف أنّ "العدوان والاستفزازات التي ارتكبها خفر السواحل الصينيون وميليشياتهم البحرية الصينية ضدّ سفننا وطواقمنا خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تزدنا إلا تصميماً على الدفاع عن سيادة أمّتنا وحقوقها السيادية وولايتها القضائية في بحر الفيليبين الغربي".

وأتى تصريح ماركوس بعد اصطدام زورق فيليبيني بسفينة تابعة لخفر السواحل الصينييين في مياه جزر سبراتلي، وتبادل البلدان الاتهامات بشأن المسؤولية عنه.

ووقع هذا الاصطدام غداة احتكاك آخر بين البلدين في المياه المتنازع عليها.