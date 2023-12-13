باريس: قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رده على رسالة وكالة فرانس برس حول مصير الصحافيين في غزة، إنه يؤيد الحماية "التي لا لبس فيها" للصحافيين في مناطق النزاع.

وأكد في الرسالة التي تلقتها وكالة فرانس برس مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة "ستواصل التأكيد لإسرائيل ولكل الدول ضرورة حماية الصحافيين".

وأضاف أن واشنطن "تدافع بشكل لا لبس فيه عن حماية الصحافيين في النزاعات المسلحة".

وكانت وكالة فرانس برس ووسائل إعلام دولية أخرى وجهت رسالة مشتركة إلى بلينكن نهاية تشرين الأول/أكتوبر تطلب منه المساعدة في حماية الصحافيين الذين قضى عدد منهم وأصيب عدد آخر منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

وبحسب أرقام لجنة حماية الصحافيين حتى 4 كانون الأول/ديسمبر، قتل 63 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام هم 56 فلسطينيا و4 إسرائيليين و3 لبنانيين، وأصيب 11 صحافيا وفقد 3 صحافيين وأوقف 19 صحافيا.

كذلك، طلبت وسائل الإعلام من بلينكن المساعدة في إجلاء موظفيها من غزة.

وردا على ذلك، قال بلينكن إن إجلاء مواطنين أميركيين وأجانب من غزة يبقى "أولويتنا، ونحن نعمل مع مصر والأمم المتحدة وإسرائيل لتسهيل خروجهم الآمن من غزة".

من جهتهم، أرسل مئات النواب الفرنسيين، معظمهم من اليسار، رسالة إلى رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الاثنين طالبوها "ببذل قصارى الجهود" للسماح "بإجلاء صحافيين في وكالة فرانس برس عالقين في قطاع غزة".