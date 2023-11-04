إيلاف: بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، على هامش الاجتماع العربي - الأميركي في العاصمة الأردنية عمّان، سبل دعم الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان خلال اللقاء، على رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، مؤكداً إدانة المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

حضر الاجتماع نايف السديري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وعبد الرحمن الداود مدير عام مكتب وزير الخارجية، والأمير الدكتور عبد الله بن خالد بن سعود الكبير، مساعد مدير الإدارة العامة لتخطيط السياسات.