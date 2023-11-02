استعرض الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، مع نظيره الأميركي لويد أوستن، المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وفق رؤية بلديهما المشتركة.



المجتمعون خلال المباحثات في مقر وزارة الدفاع الأميركية(واس)

وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية في مقر وزارة الدفاع الأميركية، ناقشا خلالها عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكدا خلالها على الصداقة التاريخية بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية بينهما في المجال العسكري والدفاعي، وسُبل تعزيزها وتطويرها، وعلى دور الرياض وواشنطن الريادي إقليميًا ودوليًا في تحقيق السلم والأمن الدوليين.



الحضور السعودي خلال الاجتماع في مقر وزارة الدفاع الأميركية(واس)

الحضور

وشارك في اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، والفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، والدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، وهشام بن سيف المدير العام لمكتب وزير الدفاع، والعميد الطيار الركن سلمان الحربي الملحق العسكري في سفارة المملكة في واشنطن وأوتاوا.

ومن الجانب الأميركي، حضر كل من الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة، والفريق رونالد كلارك كبير المساعدين العسكريين لوزير الدفاع، وبراين سيغرافيس مساعد وزير الدفاع الخاص للسياسات، وكيلي ماغسامين مديرة مكتب وزير الدفاع، والعميد ريتشارد كويرك الملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة في الرياض.