نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قوله في رسالة وجهها لموظفي وزارة الخارجية بالبريد الإلكتروني: "بعض العاملين بالوزارة ربما يختلفون مع النهج الذي نتبعه أو لديهم آراء مختلفة بشأن ما يمكن تحسينه"، معترفًا بوجود خلافات داخل الوزارة حول نهج إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال بلينكن خلال تصريحاته في ختام رحلته الدبلوماسية التي زار خلالها إسرائيل: نركّز على تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط.

وأقر بأنه "ينبغي للولايات المتحدة أن تقدم المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين ووضع حد لمعاناتهم، بعدما لاقى كثيرون حتفهم جراء القصف المستمر على غزة".

وأضاف: "نؤمن بإدارة يقودها الفلسطينيون في غزة وتوحيدها مع الضفة الغربية. ويجب دعم إعادة إعمار غزة بآلية مستدامة".

وأعلن بلينكن في تدوينة على منصة نشرها عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، ان الولايات المتحدة تركز على تقليل الضرر الذي يلحق بالفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وإعادة المحتجزين من رعايا بلاده إلى ديارهم.