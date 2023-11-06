أنقرة: يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تركيا، اليوم الإثنين، لمحاولة تهدئة غضب أنقرة حيال الحرب في غزة.

وهذه أول زيارة يجريها بلينكن لتركيا منذ أن شنت إسرائيل حرباً ضد حركة "حماس".

وتأتي هذه الزيارة فيما يتصاعد غضب تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان ضد إسرائيل والغرب، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

واستخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا الأحد خارج قاعدة جوية تضم قوات أميركية في جنوب شرق تركيا.

واختار إردوغان من جهته زيارة منطقة نائية في شمال شرق البلاد الاثنين في قرار بدا أنه ازدراء لبلينكن.

ويلتقي بلينكن نظيره التركي هاكان فيدان لمناقشة الحرب في غزة التي قد تكون لها تداعيات كبيرة على العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي والمنخرطتين في نزاعات الشرق الأوسط. كما تنتظر واشنطن إعطاء البرلمان التركي الضوء الأخضر لانضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي.

وتأتي زيارة بلينكن عقب جولة سريعة له في الشرق الأوسط شملت الضفة الغربية المحتلة حيث أجرى الأحد محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبغداد حيث التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.